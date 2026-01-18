Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:41

Военкор раскрыл, на какое событие похожи протесты в Иране

Военкор Стешин сравнил протесты в Иране с волнениями в Белоруссии

Иранские протесты Иранские протесты Фото: IMAGO/Oliver Baumgart/imago-images.de/Global Look Press
Протестные волнения в Иране можно сравнить с белорусскими акциями 2020–2021 годов, заявил KP.RU военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его словам, тогда властям удалось подавить хаос, что произойдет и в Тегеране.

Ход сегодняшней смуты в Иране логичнее всего сравнить с протестами в Белоруссии 2020 года. Их тоже удалось раскачать до серьезных масштабов, но вот организовать хаос не получилось, — сказал Стешин.

Военкор отметил слаженную работу белорусских властей, которые глушили интернет в крупных городах, чтобы западным координаторам было сложнее агитировать протестующих. Стешин также обратил внимание на задержание «иностранных смутьянов с корочками журналистов».

Ранее сообщалось, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с американским президентом Дональдом Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.

До этого начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави выразил мнение, что Израиль и США направили в Иран террористов из ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для участия в погромах. По его словам, преступники убили мирных жителей и правоохранителей.

