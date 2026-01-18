Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 12:31

Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО за сутки

МО: за сутки украинская армия потеряла в зоне СВО более 1200 бойцов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За последние сутки украинская армия потеряла в зоне СВО около 1210 человек, сообщили в Минобороны РФ. Большинство были ликвидированы в зоне ответственности группировки «Центр» — более 455.

В зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 175 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 200, «Юг» и «Центр» — более 135 и более 455 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 205 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных — в зоне ответственности группировки «Днепр», — сказано в сообщении.

Также появилась информация, что за сутки ВС РФ сбили шесть управляемых авиабомб и девять снарядов HIMARS. Также было ликвидировано 220 беспилотников.

Тем временем стало известно, что один человек получил травмы при попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края. Повреждение получило административное здание за пределами порта. Всего же в ночь на 18 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России.

Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев предупредили о «каскадном эффекте», который хуже блэкаута
В Британии ответили на предложение Трампа о сделке по Гренландии
Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео
Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни
Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery
«В голову вбили»: российский военный объяснил, почему ВСУ не сдаются в плен
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
Врач назвал три внешних признака высокого холестерина
«Я лично утомился»: Лепс рассказал о жестком характере молодой невесты
Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов
Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса
Картофель по-деревенски в духовке с ароматной сливочной заливкой
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт
«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии
Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.