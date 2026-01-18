Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО за сутки МО: за сутки украинская армия потеряла в зоне СВО более 1200 бойцов

За последние сутки украинская армия потеряла в зоне СВО около 1210 человек, сообщили в Минобороны РФ. Большинство были ликвидированы в зоне ответственности группировки «Центр» — более 455.

В зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли свыше 175 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 200, «Юг» и «Центр» — более 135 и более 455 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 205 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 военных — в зоне ответственности группировки «Днепр», — сказано в сообщении.

Также появилась информация, что за сутки ВС РФ сбили шесть управляемых авиабомб и девять снарядов HIMARS. Также было ликвидировано 220 беспилотников.

Тем временем стало известно, что один человек получил травмы при попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края. Повреждение получило административное здание за пределами порта. Всего же в ночь на 18 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России.