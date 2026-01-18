Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:41

В Китае удивились тому, как Мерц умеет виртуозно переобуваться в воздухе

Sohu: заявления Мерца об отношениях с Россией взволновали европейских политиков

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/www.imago-images.de/Global Look Press
Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о надежде на восстановление отношений с Москвой взволновали европейских политиков, сообщает Sohu. По мнению автора публикации, призыв Германии укрепить связи с Россией может ознаменовать переход европейской политики к трезвому расчету.

Это мирное высказывание вызвало волнения в политических кругах Европы. Всего несколько месяцев назад он еще настаивал на превращении бундесвера в «самую сильную армию Европы», чтобы противостоять России, а также о снятии ограничений по дальности поставляемого Украине оружия, — сказано в материале.

По мнению автора, смена риторики объясняется внешним и внутренним давлением на канцлера Германии на фоне экономических и социальных проблем. В статье говорится, что речь идет не о пересмотре взглядов Мерца, а о смене курса с учетом реальной обстановки.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что решение Германии отказаться от атомной энергетики стало серьезной стратегической ошибкой и теперь ее необходимо исправлять. По его словам, стране требуется строить новые атомные электростанции, так как энергетический переход оказался самым дорогим в мире и привел к дефициту генерирующих мощностей.

