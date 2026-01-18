Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 10:52

Верный соратник Трампа раскрыл, кто натравил его президента на Гренландию

Сенатор Тиллис: пошлины Трампа против ЕС из-за Гренландии ведут к расколу НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против европейских стран за их позицию по Гренландии, приведут к расколу НАТО, заявил сенатор от Республиканской партии Том Тиллис в соцсети Х. По его мнению, «горстка советников» подталкивает главу Белого дома к захвату острова, принадлежащего союзникам.

Это хорошо для [президента России Владимира] Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина и других противников, которые хотят видеть НАТО расколотым. Тот факт, что небольшая горстка «советников» активно подталкивает к силовым действиям по захвату территории союзника, выходит за рамки глупости, — написал Тилли.

Сенатор подчеркнул, что посягательство на Гренландию вредит «наследию Трампа». Вся многолетняя работа по укреплению НАТО, добавил он, в итоге сводится к нулю.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон отмечал, что Европа в отношениях с США выступает в роли жены, которая терпит побои мужа. По его словам, европейцы мирятся с таким положением дел ради другого аспекта их взаимоотношений с Вашингтоном.

США
сенаторы
мнения
Дональд Трамп
пошлины
Европа
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обсуждение возможного перемирия раскололо украинское общество
Гросси рассказал о ремонте питающей ЗАЭС ЛЭП
Некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты
Перечислены 40 официальных крещенских купелей в Москве
Россиянам дали прогноз по средней температуре на ближайшие полвека
Четыре человека погибли в ДТП с грузовым составом в российском регионе
Жители Киева начали сжигать новогодние елки, чтобы согреться
Почему не работает WhatsApp 18 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Гришино, Липцы: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 января
Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта
Житель Красноармейска объяснил, как на автомобиле увернулся от дронов ВСУ
В подполье назвали неожиданную причину преследования Тимошенко
Армия России нанесла сокрушительный удар по «реактивному» аэродрому ВСУ
Россиянам объяснили, что делать при обнаружении чужого займа на свое имя
Ученые нашли сорт сыра, который улучшает память и защищает мозг
Рекордные холода окутали Московскую область
«Попадаются регулярно»: оператор БПЛА рассказал о составе сил ВСУ на фронте
Глава «Калашникова» представил Путину новую перспективную экипировку
«Сапсаны» и «Авроры» перестанут курсировать между Москвой и Петербургом
В Госдуме раскрыли механизм эвакуации впавшей в кому в Египте россиянки
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.