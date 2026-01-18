Верный соратник Трампа раскрыл, кто натравил его президента на Гренландию Сенатор Тиллис: пошлины Трампа против ЕС из-за Гренландии ведут к расколу НАТО

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против европейских стран за их позицию по Гренландии, приведут к расколу НАТО, заявил сенатор от Республиканской партии Том Тиллис в соцсети Х. По его мнению, «горстка советников» подталкивает главу Белого дома к захвату острова, принадлежащего союзникам.

Это хорошо для [президента России Владимира] Путина, [председателя КНР] Си Цзиньпина и других противников, которые хотят видеть НАТО расколотым. Тот факт, что небольшая горстка «советников» активно подталкивает к силовым действиям по захвату территории союзника, выходит за рамки глупости, — написал Тилли.

Сенатор подчеркнул, что посягательство на Гренландию вредит «наследию Трампа». Вся многолетняя работа по укреплению НАТО, добавил он, в итоге сводится к нулю.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон отмечал, что Европа в отношениях с США выступает в роли жены, которая терпит побои мужа. По его словам, европейцы мирятся с таким положением дел ради другого аспекта их взаимоотношений с Вашингтоном.