18 января 2026 в 12:41

Российские военные ударили по объектам ВСУ и пунктам дислокации наемников

МО РФ: за сутки было поражено 149 пунктов дислокации наемников и объектов ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
ВС России нанесли массированный удар по военно-промышленным и логистическим объектам Украины, задействовав авиацию, ракетные войска и артиллерию, сообщили в Министерстве обороны. Были поражены предприятия по сборке беспилотников дальнего действия, а также энергетическая и транспортная инфраструктура, обеспечивающая нужды ВСУ.

Нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сообщили в ведомстве.

Целями атаки также стали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

До этого ВСУ подорвали мост — в надежде, что это замедлит продвижение группировки «Днепр» в Запорожской области. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подчеркнул, что противник пытался помешать ВС РФ взять его подразделения в окружение.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за сутки уничтожили 220 беспилотников самолетного типа и девять реактивных снарядов системы HIMARS. Согласно сводке, за этот же период было зафиксировано и подтверждено уничтожение шести управляемых авиационных бомб.

