Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете Российские туристы пострадали от нападения медуз во время отдыха на Пхукете

Российские туристы пострадали от нападения медуз во время отдыха на Пхукете, пишет Telegram-канал Baza. Одна из пострадавших рассказала изданию, что во время плавания почувствовала, будто ее обвила змея, и в ту же секунду кожу пронзило диким жжением.

Россиянка отметила, что ее нога покрылась кнутовыми полосами и волдырями, а затем начался нестерпимый зуд, появились красные дорожки с отеком и проблемы со сном. Канал отмечает, что такие признаки похожи на симптомы укуса ядовитых медуз — коробчатых или морской крапивы, которые водятся на побережье Пхукета.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Таиланд запрос из-за кишечной инфекции у россиян. Это связано с информацией о заражении туристов в одном из отелей Пхукета. Запрос был направлен в рамках меморандума о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере. Кроме того, ведомство обратилось за информацией о россиянах в Ассоциацию туроператоров РФ.

До этого стало известно, что российские туристы, пострадавшие в аварии катера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь. По состоянию на вечер 12 января в стационаре находились 14 российских туристов.