Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 12:52

Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете

Российские туристы пострадали от нападения медуз во время отдыха на Пхукете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские туристы пострадали от нападения медуз во время отдыха на Пхукете, пишет Telegram-канал Baza. Одна из пострадавших рассказала изданию, что во время плавания почувствовала, будто ее обвила змея, и в ту же секунду кожу пронзило диким жжением.

Россиянка отметила, что ее нога покрылась кнутовыми полосами и волдырями, а затем начался нестерпимый зуд, появились красные дорожки с отеком и проблемы со сном. Канал отмечает, что такие признаки похожи на симптомы укуса ядовитых медуз — коробчатых или морской крапивы, которые водятся на побережье Пхукета.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направил в Таиланд запрос из-за кишечной инфекции у россиян. Это связано с информацией о заражении туристов в одном из отелей Пхукета. Запрос был направлен в рамках меморандума о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере. Кроме того, ведомство обратилось за информацией о россиянах в Ассоциацию туроператоров РФ.

До этого стало известно, что российские туристы, пострадавшие в аварии катера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь. По состоянию на вечер 12 января в стационаре находились 14 российских туристов.

Таиланд
Пхукет
россияне
медузы
ожоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео
Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни
Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery
«В голову вбили»: российский военный объяснил, почему ВСУ не сдаются в плен
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
Врач назвал три внешних признака высокого холестерина
«Я лично утомился»: Лепс рассказал о жестком характере молодой невесты
Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов
Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса
Картофель по-деревенски в духовке с ароматной сливочной заливкой
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт
«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии
Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем
Врач раскрыл последствия дефицита витамина D зимой
Военкор раскрыл, на какое событие похожи протесты в Иране
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.