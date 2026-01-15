Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 15:42

Россия направила в Минздрав Таиланда запрос из-за кишечной инфекции

Роспотребнадзор направил в Таиланд запрос из-за кишечной инфекции у россиян

Роспотребнадзор направил в Таиланд запрос из-за кишечной инфекции у россиян, сообщила пресс-служба ведомства. Это связано с информацией о заражении туристов в одном из отелей Пхукета.

Роспотребнадзор направил в Минздрав Таиланда запрос о предоставлении официальных данных о результатах расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также отметил, что запрос в Таиланд был направлен в рамках меморандума о сотрудничестве в санитарно-эпидемиологической сфере. Кроме того, ведомство обратилось за информацией о россиянах в Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР).

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Шри-Ланке Михаил Рогов заявил, что россияне, которые в настоящее время находятся на острове, где наблюдается всплеск лихорадки денге, не обращались за консульской помощью. Он подчеркнул, что дипмиссия следит за ситуацией.

До этого сообщалось, что российские туристы, пострадавшие в аварии катера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь. По состоянию на вечер 12 января, в стационаре находились 14 российских туристов.

