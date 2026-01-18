Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 12:37

Раскрыта самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой в России в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В среднем работодатели предлагали соискателям на эту позицию 179 237 рублей в месяц, что на 42% больше, чем годом ранее.

Рынку требуются специалисты, работа которых предполагает опыт, соблюдение строгих стандартов безопасности и высокой точности — в промышленности, строительстве и добывающих отраслях, — сказал эксперт Андрей Кучеренков.

Второе место в рейтинге заняли операторы станка со средним предложением в 172,6 тыс. рублей (+59% за год). Третью строчку сохранили токари с зарплатным предложением 172,2 тыс. рублей (+17%). В топ-5 также вошли сортировщики (161,9 тыс. рублей, +53%) и фасадчики (156,1 тыс. рублей, +19%).

Ранее стало известно, что предлагаемая зарплата для курьеров в России за последний месяц в среднем составляет почти 170 тыс. рублей. Больше всего получают сотрудники в Республике Северная Осетия — Алания, там выплаты доходят до 190,8 тыс. рублей.

