У украинского беженца обнаружили Porsche и попросили его вернуть $84 тысячи

Беженца с Украины, проживающего в швейцарском кантоне Во, обязали вернуть государству $84 тыс. (6,6 млн рублей) социальной помощи, пишет 24 heures. Такое решение приняли из-за расхождений между заявленными доходами и образом жизни мужчины: он владел Porsche Cayenne и регулярно путешествовал.

По данным издания, речь идет о 40-летнем украинце, который приехал в Швейцарию летом 2022 года и получил специальный статус S. Спустя два года департамент социального обеспечения кантона Во начал проверку по подозрению в злоупотреблении выплатами и сокрытии средств.

Расследование установило, что в период получения помощи мужчина владел премиальным автомобилем и тратил значительные суммы на поездки по странам Западной Европы. В итоге суд распорядился прекратить выплаты и обязал вернуть ранее полученные средства. Украинец попытался обжаловать оба решения.

