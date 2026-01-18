Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 12:29

У украинского беженца обнаружили Porsche и попросили его вернуть $84 тысячи

В Швейцарии беженца с Украины обязали вернуть $84 тыс. соцпомощи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беженца с Украины, проживающего в швейцарском кантоне Во, обязали вернуть государству $84 тыс. (6,6 млн рублей) социальной помощи, пишет 24 heures. Такое решение приняли из-за расхождений между заявленными доходами и образом жизни мужчины: он владел Porsche Cayenne и регулярно путешествовал.

По данным издания, речь идет о 40-летнем украинце, который приехал в Швейцарию летом 2022 года и получил специальный статус S. Спустя два года департамент социального обеспечения кантона Во начал проверку по подозрению в злоупотреблении выплатами и сокрытии средств.

Расследование установило, что в период получения помощи мужчина владел премиальным автомобилем и тратил значительные суммы на поездки по странам Западной Европы. В итоге суд распорядился прекратить выплаты и обязал вернуть ранее полученные средства. Украинец попытался обжаловать оба решения.

Ранее в Латвии для украинских беженцев ввели обязательное изучение латышского языка. Кроме того, переселенцы будут лишены пособия в случае даже однократного посещения России. Также внесены поправки в «Закон о поддержке граждан Украины», отменяющие выплаты для начала трудовой деятельности и поддержку самозанятости.

Швейцария
беженцы
выплаты
пособия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев предупредили о «каскадном эффекте», который хуже блэкаута
В Британии ответили на предложение Трампа о сделке по Гренландии
Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео
Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни
Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery
«В голову вбили»: российский военный объяснил, почему ВСУ не сдаются в плен
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
Врач назвал три внешних признака высокого холестерина
«Я лично утомился»: Лепс рассказал о жестком характере молодой невесты
Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов
Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса
Картофель по-деревенски в духовке с ароматной сливочной заливкой
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт
«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии
Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.