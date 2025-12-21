Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 17:07

На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца

FT: Макрон предал Мерца по вопросу российских активов

Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц Фото: Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, рассказал анонимным высокопоставленный дипломат Financial Times. По данным издания, речь идет об отношении к российским активам.

Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить, — сказал источник.

В пятницу издание сообщило, что Италия и Франция сыграли ключевую роль в обсуждении плана по использованию замороженных активов для предоставления кредита Украине, при этом премьер-министр Джорджа Мелони фактически заблокировала инициативу.

В пятницу издание Financial Times сообщило, что Италия и Франция сыграли ключевую роль в обсуждении плана по использованию замороженных активов для предоставления кредита Украине, при этом премьер-министр Джорджа Мелони фактически заблокировала инициативу.

Согласно данным FT, Париж и Рим выразили серьезные сомнения относительно того, что национальные парламенты двух стран одобрят финансовые гарантии, которые запросила Бельгия для распределения рисков по возможному погашению кредита. Их совместная позиция против предложенного плана существенно изменила атмосферу и ход переговоров.

Ранее руководитель Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст заявил, что Европейскому союзу не стоит рассчитывать на возврат запланированного для Украины кредита в размере €90 млрд (8 трлн рублей) ни при каком сценарии. По его словам, обслуживание этого долга в среднесрочной перспективе придется обеспечить за счет сокращения других статей бюджета ЕС, так как приоритеты в Европе изменились, что должно найти отражение и в финансах союза.

Эммануэль Макрон
Фридрих Мерц
предатели
российские активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына
Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами
В Германии увидели «страшную жажду» Киева к национализму
«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области
Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы
Уход возлюбленного, алкоголь, болезнь: как живет певица Татьяна Овсиенко
«Мы искренне заинтересованы»: Путин обозначил путь развития России
На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца
Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС
В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона
Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря
Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле
Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«С удовольствием»: Путин дал оценку выступлению Лукашенко на ВНС
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС
«Вопросов нет»: Путин рассказал Лукашенко о встрече с Мишустиным
Уничтожение замаскированного танка ВСУ в зоне СВО попало на видео
В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке
Лукашенко на встрече с Путиным оценил военное сотрудничество с Россией
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.