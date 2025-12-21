На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца FT: Макрон предал Мерца по вопросу российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца, рассказал анонимным высокопоставленный дипломат Financial Times. По данным издания, речь идет об отношении к российским активам.

Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить, — сказал источник.

В пятницу издание сообщило, что Италия и Франция сыграли ключевую роль в обсуждении плана по использованию замороженных активов для предоставления кредита Украине, при этом премьер-министр Джорджа Мелони фактически заблокировала инициативу.

В пятницу издание Financial Times сообщило, что Италия и Франция сыграли ключевую роль в обсуждении плана по использованию замороженных активов для предоставления кредита Украине, при этом премьер-министр Джорджа Мелони фактически заблокировала инициативу.

Согласно данным FT, Париж и Рим выразили серьезные сомнения относительно того, что национальные парламенты двух стран одобрят финансовые гарантии, которые запросила Бельгия для распределения рисков по возможному погашению кредита. Их совместная позиция против предложенного плана существенно изменила атмосферу и ход переговоров.

Ранее руководитель Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст заявил, что Европейскому союзу не стоит рассчитывать на возврат запланированного для Украины кредита в размере €90 млрд (8 трлн рублей) ни при каком сценарии. По его словам, обслуживание этого долга в среднесрочной перспективе придется обеспечить за счет сокращения других статей бюджета ЕС, так как приоритеты в Европе изменились, что должно найти отражение и в финансах союза.