Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:36

«Идет гибридная война»: премьер Дании о ситуации в Европе

Премьер Дании Фредериксен заявила, что в Европе сейчас идет гибридная война

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен Премьер-министр Дании Метте Фредериксен Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Global Look Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о ведении гибридной войны в Европе перед саммитом Европейского политического сообщества. Она призвала ускорить создание системы противодействия угрозам, включая «стену дронов», передает The Guardian.

Сейчас в Европе идет гибридная война. Мы видим и гибридные угрозы, и кибератаки, и беспилотники, — заявила она.

Фредериксен подчеркнула, что к 2030 году Европа должна быть способна защитить себя, но действовать нужно уже сейчас. Помимо этого, она сообщила, что Дания также поддерживает продолжение подготовки Украины к вступлению в ЕС, несмотря на блокировку официальных переговоров со стороны Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель намерен развязать войну своими решениями по Украине. Политик раскритиковал обсуждаемые на саммите в Копенгагене инициативы ЕС, в том числе по вступлению украинского государства в европейское объединение. По его словам, они «откровенно провоенные»

Также он заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент. Политик подчеркнул, что причиной может стать всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.

Дания
войны
Европа
Метте Фредериксен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
В Кремле раскрыли реакцию на возможную передачу Tomahawk ВСУ
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Минфин России введет госпошлину на маркировку электроники
Хинштейн рассказал о раненной при атаке дрона ВСУ девушке
«Банда»: в Кремле отреагировали на попытки ЕС распорядиться активами РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.