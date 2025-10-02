«Идет гибридная война»: премьер Дании о ситуации в Европе Премьер Дании Фредериксен заявила, что в Европе сейчас идет гибридная война

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о ведении гибридной войны в Европе перед саммитом Европейского политического сообщества. Она призвала ускорить создание системы противодействия угрозам, включая «стену дронов», передает The Guardian.

Сейчас в Европе идет гибридная война. Мы видим и гибридные угрозы, и кибератаки, и беспилотники, — заявила она.

Фредериксен подчеркнула, что к 2030 году Европа должна быть способна защитить себя, но действовать нужно уже сейчас. Помимо этого, она сообщила, что Дания также поддерживает продолжение подготовки Украины к вступлению в ЕС, несмотря на блокировку официальных переговоров со стороны Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель намерен развязать войну своими решениями по Украине. Политик раскритиковал обсуждаемые на саммите в Копенгагене инициативы ЕС, в том числе по вступлению украинского государства в европейское объединение. По его словам, они «откровенно провоенные»

Также он заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент. Политик подчеркнул, что причиной может стать всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.