В России обрушились на Запад за «игры» в конец света

В России обрушились на Запад за «игры» в конец света МИД России предупредил о рисках третьей мировой войны из-за эгоизма ЕС и НАТО

Евросоюз и НАТО могут привести мир к опасной черте, заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что именно действия западных структур, а не Россия, создают угрозы безопасности отдельных стран.

Едва ли эти люди сознают истинный смысл такой безрадостной перспективы, — отметил дипломат.

Пилипсон, комментируя обновленную Национальную стратегию обороны Румынии, в которой Москву назвали источником угроз, объяснил, что такая трактовка искажает реальные причины нестабильности в регионе. Он также счел подобную линию поведения «очередным образцом недальновидной политики нынешних бухарестских верхов».

Дипломат добавил, что сторонники такого курса, по всей видимости, не до конца осознают последствия возможной глобальной эскалации. По его мнению, речь идет о крайне опасной и безрадостной перспективе для всей международной безопасности.

Ранее правительство России официально разрешило Минобороны прекратить действие целого ряда двусторонних соглашений в военной сфере с западными странами. Речь идет о документах, подписанных с 1992 по 2022 год.