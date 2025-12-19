Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 23:30

Россия разрывает серию военных договоров с Западом

МО России расторгнет военные соглашения с ФРГ и другими западными странами

Здание Генштаба Минобороны РФ Здание Генштаба Минобороны РФ Фото: News.ru/Сергей Булкин
Правительство России официально разрешило Минобороны прекратить действие целого ряда двусторонних соглашений в военной сфере с западными государствами. Речь идет о документах, подписанных с 1992 по 2022 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Под расторжение подпали соглашения о военном сотрудничестве с Германией (1993), Польшей (1993) и Норвегией (1995), а также с рядом других европейских стран. Большинство этих договоров было заключено в период с 1992 по 2002 год и регулировало вопросы двусторонних контактов между оборонными ведомствами.

Помимо этого, прекращены соглашения с Болгарией, Румынией, Данией, Великобританией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией. Этот шаг символически завершает эпоху постсоветского военного сотрудничества России с западными странами.

Ранее замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что «коалиция желающих» намерена помочь Украине перестроить армию после завершения кризиса. По его словам, Киев нуждается в поддержке Лондона и Парижа в переходный период после установления мира.

