Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»

Андрей Попов, более известный как «бог Кузя», отсидел за мошенничество и переродился. Теперь он сменил имя и позиционирует себя как «уникальный человек, который общается с небесными иерархиями и получает информацию с высших планов бытия». Чем теперь занимается Кузя, где он живет и как зарабатывает — в репортаже NEWS.ru.

Что сейчас происходит в деревне «бога Кузи»

«Мы знать не хотим, кто это такой — бог Кузя. И вообще, с сектами мы не воюем, со всяким мусором не встречаемся. Мы — православные», — брезгливо говорят корреспондентам NEWS.ru две пожилые женщины, встреченные у продуктового магазина в центре деревни Агафониха.

По утверждению местных жителей, именно здесь на протяжении нескольких лет находится «молельный дом» уроженца Долгопрудного Андрея Попова, более известного как «бог Кузя». Его предыдущая организация действовала с конца девяностых по 2014 год. В моменты своего пика она насчитывала более трех тысяч членов.

По данным следствия, «бог Кузя» призывал людей отречься от мирской жизни и практиковал избиение адептов плеткой для «очищения души». Число ударов зависело от пола и возраста провинившегося и достигало 1500. В секте было принято разводиться с супругами, не общаться с пожилыми родителями, детей адепты бросали или отправляли в детские дома.

Кузе «принадлежали» не только тела и души фанатов, но и их имущество. Каждому члену секты предлагалось переписать квартиру на «божество» или одну из его жен, а их у Кузи было четыре. Еще — несколько «невест» и бесчисленное количество наложниц.

«Раньше в эту секту каждую неделю приезжало очень много разных людей. Некоторые — на навороченных машинах. Они старались не общаться ни с кем из наших в деревне, — подает голос одна из пенсионерок. — Помню, было среди них много возрастных женщин, все в длинных платьях и с грустными лицами».

Жена «бога Кузи», заслуженная артистка России скрипачка Анастасия Чеботарева, подозреваемая в особо крупном мошенничестве, во время избрания меры пресечения в Тверском районном суде, 2020 год Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

По ее словам, дом для «молельни» построили родители Жанны Фролушкиной — так зовут главную Кузину жену. Вместе с другими сообщниками впоследствии она получила 4 года 11 месяцев заключения в колонии общего режима за мошенничество.

Раньше эта семья казалась соседке очень хорошей. Свою единственную дочь они очень любили и оставили ей по наследству добротный трехэтажный дом. Когда Жанне исполнилось 30, ее мама переживала, что она никак не выходит замуж, вспоминает женщина.

«После смерти родителей она стала встречаться с Кузей. В то время мы называли его просто Андреем. Предположить, что случится в итоге, не могли», — вспоминает пенсионерка.

Что сейчас происходит в молельне «бога Кузи»

Дом, где, предположительно, до сих пор молятся сектанты, несложно найти. Он находится в тупике на Березовой улице, рассказали нам женщины. Его легко узнать: он спрятан за высоким серым забором.

«В Агафонихе много оставленных на зиму дач, вы к ним не подберетесь из-за сугробов. А в этом доме кто-то живет круглогодично. Иногда в нем горит свет. Но на улице мы этих людей не встречаем и не знаем, кто это», — говорят наши собеседницы.

В доме три этажа. Фасад облупился, но окна новые, пластиковые. Рядом — закрытый на ржавый замок сарай. К крыльцу ведет аккуратно расчищенная от снега тропинка. Калитка не заперта, будто хозяева ждут гостей.

Дом «бога Кузи», в котором, предположительно, молятся сектанты Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Безуспешно пытаемся докричаться до владельцев, затем пересекаем заснеженный двор и подходим к дому вплотную. Заглядываем в окно и видим много курток в прихожей, на подоконнике в пепельнице — свежие окурки сигарет. Стучим в дверь. Через несколько минут из дома выглядывает пожилой мужчина в шапке и свитере.

«Это дача, — устало вздыхает он. — Никакого молельного дома тут нет, вы ошиблись. Уходите, пожалуйста».

Что говорят знакомые «бога Кузи»

В ближайшем продуктовом магазине встречаем местную жительницу Анну Ивановну. Она рассказывает NEWS.ru, что знает Кузю и его семью с самого раннего детства «пророка».

«Для меня было шоком, когда выяснилось, что именно этот мальчик создал секту и нарек себя богом. А ведь был такой примерный и спокойный ребенок», — качает головой женщина.

Она рассказывает, что родилась в 1956 году, в молодости работала в Долгопрудном в милиции, была инструктором паспортно-визовой службы. Кузя приходил в отделение вместе с дедушкой, который тоже там служил. Жили они на улице Циолковского.

«Из-за плохого зрения в школу Андрей ходил редко, поэтому друзей у него было мало. Семья его никак не выделялась. Папа был очень примерным, в милиции работал, мама — в аэропорту. Сейчас, говорят, она живет в США», — вспоминает женщина.

По ее словам, родители Кузи развелись, но папа все равно навещал сына. Бабушка увлекалась эзотерикой и религией, погружая мальчика в мир учений.

«Мы тоже были знакомы и всегда здоровались. Мне она казалась самой обычной женщиной», — говорит Анна Ивановна.

Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов на рассмотрении в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор по его делу Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Как сейчас живет «бог Кузя»

По данным СМИ, у секты было несколько квартир. В помещение бывшей химчистки в московском жилом доме на улице Краснопролетарской больше десяти лет назад приходили мужчины и женщины, чтобы общаться с «божеством». Жительница дома пенсионерка Ирина рассказала NEWS.ru, что раньше химчистка принадлежала матери жены Кузи.

«А затем мать умерла, отдала помещение дочери, Жанне. Та вышла замуж и передала мужу. Он устроил тут секту и зоопарк с редкими животными: попугаями, черепахами, змеями», — возмущается женщина.

Кузя всегда был любителем экзотических животных, считая, что они гораздо лучше людей. У него были попугаи, варан, ушастая лисица, австралийская ехидна и даже крокодил. Их изъяли у него еще в 2014 году и поместили в московский зоопарк. По словам соседки, Кузя мог возродить свой зверинец.

«Точно скажу, что в его владениях постоянно крутит кондиционер. Это нужно, чтобы создать подходящие условия для животных — ящериц, рыб, попугаев. Попугаи часто кричат и мешают спать по ночам, — говорит Ирина. — Среди ночи в этом помещении кто-то может начать громко стучать. Видимо, чистят клетку с животными».

Она заметила, что теперь на этот адрес часто заказывают еду для животных, какую-то зелень. Узнать, кто это, не так просто: чужаков в помещение не пускают.

«Очень жаль, что у нас во дворе постоянно ходят непонятные люди разного возраста. Они очень странные, и я их боюсь», — вздыхает женщина.

Где сейчас живет «бог Кузя»

На настойчивый стук в дверь бывшей химчистки корреспондентам NEWS.ru не ответили, но показалось, что в темном помещении мигнул свет и заколыхалась штора.

«Разные люди в это помещение приходят часто. Молодые, пожилые, всякие… Кем нужно быть, чтобы в такое верить? У нас храм поблизости», — делится возмущением с NEWS.ru другая соседка, Елена.

Дверь бывшей химчистки Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Она выразила мнение, что в этом месте с «паствой» лидером секты до сих пор проводятся духовные беседы. Недавно на улице она встретила одну из супруг Кузи, которая тихо заходила в подъезд.

«Кузю я видела меньше года назад на улице, его жены вели под руки. Скорее всего, сейчас он живет в одном из подъездов в квартире жены», — пояснила Елена.

Как сейчас зарабатывает «бог Кузя»

Теперь со «святыней» можно пообщаться онлайн и задать ему любой вопрос через форму обратной связи. «Вы получите ответ конкретно от человека, обладающего духовным видением», — гласит призыв на официальном сайте и в социальных сетях. Корреспондент NEWS.ru воспользовался этим предложением на разных площадках, но ответа так и не получил.

«Бог Кузя» называет себя Ивиасом — учителем, целителем, автором тысячи картин на разные темы, где «изображена энергетическая структура предметов, вещей, идей, понятий».

На сайте «школы целительства Ивиаса», который стал недоступен 13 февраля, говорилось, что «его музыкальные произведения не просто красивы, а обладают ярко выраженным исцеляющим эффектом, избавляют от депрессии, дают душе покой и тихую радость». Книги об устройстве души, любви и законах мировой кармы стоят 500 рублей.

«Автор просто и доступно пишет о законах бытия, о том, как правильно жить, чтобы стать счастливым. Читая эту книгу, задумываешься о смысле своей жизни. Ее можно перечитывать много раз», — говорится на портале отзывов.

Якобы выложенные на сайте «целебные картины» обладают «мощным энергетическим и духовным воздействием» и способны помогать во взаимоотношениях, лечить от заболеваний, благотворно влиять на здоровье. Цена вопроса — почти 10 тысяч рублей.

Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов (в центре), 2018 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что говорят адепты «бога Кузи»

«После его сеансов слепой может стать зрячим. Зря смеетесь. Он уникальный человек», — рассказал NEWS.ru один из адептов Кузи, которого удалось найти в соцсетях.

Мужчина заявил, что в своих многочисленных питомцах Кузя «видит» бывших людей, которые оказались в теле животных из-за грехов в прошлой жизни.

«Он святой старец, живущий в затворничестве. Он гений, может менять судьбы людей. У него можно заказать молебен, чтобы помолился. И тогда в жизни все начнет меняться», — утверждал собеседник NEWS.ru.

Что говорят знакомые «бога Кузи»

Московский бизнесмен Анатолий Аронов рассказал NEWS.ru, что познакомился с «богом Кузей» перед тем, как его отправили в колонию. По его словам, «божество» обратилось в его организацию, чтобы зарегистрировать новый товарный знак — святую воду марки «Кузя», но не успел.

«Мне показалось, что он нормальный мужик. Среднего роста, длинные волосы, говорил, что видит только силуэты. Рассказывал, что в детстве над ним издевались другие дети», — вспомнил Аронов.

Бизнесмен признался, что Кузя показался ему обыкновенным аферистом, но с необычайной хваткой, спокойным, адекватным, с грамотной речью.

Лидер секты «бога Кузи» Андрей Попов и его супруга Жанна Фролушкина на рассмотрении в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор по делу лидера секты А. Попова, известного как «бог Кузя» Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Москвич Дмитрий в беседе с NEWS.ru рассказал, что видел, как деньги «божеству» несли пачками разные люди, при этом многие на самом деле видели в нем высшее существо или мессию.

«Все они были в сложной, безвыходной ситуации. Кто-то переживал развод или финансовый крах, кому-то поставили онкологию. За проповеди и „помощь“ они относили Кузе много денег. Я знаю тех, кто потерял миллионы», — поделился мужчина.

Как зарабатывала секта «бога Кузи»

По данным СМИ, за восемь лет секта заработала сотни миллионов рублей. Сектанты успели поработать на многих православных ярмарках столицы, где рассказывали об «уникальном старце», способном исцелить любую болезнь одним словом. За отпущение грехов и молитву нужно было выложить конкретную сумму. На православных ярмарках участники секты распространяли буклеты, где излагались, например, «духовные причины заболевания онкологией».

Духовное очищение имело фиксированный прайс-лист. Продавались также молебны о «решении жилищного вопроса», «помощи в судебных делах», «о даровании супруга» и «избавлении от одиночества». Утверждалось, что фотографии Кузи лечили, если приложить их к больному месту.

Как осудили «бога Кузю»

В 2018-м Пресненский суд отправил Кузю в колонию на пять лет за создание секты и мошенничество в особо крупном размере. Во время обысков у приверженцев его секты нашли 43 миллиона рублей, свыше 100 тысяч долларов, специфическую литературу и экзотических животных. С учетом времени, проведенного в СИЗО, он и его приспешники вышли на свободу в 2019–2020 годах.

