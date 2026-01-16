Атака США на Венесуэлу
Совал детей в печь и насиловал: сектанту-педофилу дали пожизненный срок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Молдавии к пожизненному сроку приговорили 68-летнего сектанта-педофила, который на протяжении многих лет насиловал детей и держал в рабстве их семью. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

В рабстве у архангела

В Генеральной прокуратуре республики уточнили, что подсудимого, называвшего себя архангелом Михаилом, приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми и изнасилование несовершеннолетних.

Согласно материалам дела, в 2000 году подсудимый познакомился с семейной парой и внушил им, что он «мессия» или «апостол Михаил». Внушаемое семейство довольно скоро стало поклоняться злоумышленнику.

Спустя три года лжесвященник заставил мать детей поехать на работу в Италию и требовал пересылать ему около 70% от дохода. В 2009 году по аналогичной схеме за границу отправили и старшую дочь, но та в какой-то момент отказалась продолжать работать и перестала присылать деньги. В отместку подсудимый избил мать девушки, после чего женщине потребовалась медицинская помощь.

Показывал детям ад

На протяжении многих лет преступник запугивал членов семьи, если те отказывались поклоняться ему. В отдельных эпизодах он стращал детей, помещая их в печь.

«Мужчина угрожал убийством или поджогом, если ему не подчинялись, и заставлял членов семьи выполнять различные работы. В отдельных эпизодах, чтобы запугать детей и добиться полного подчинения, обвиняемый помещал их в печь, утверждая, что показывает им, как выглядит ад», — сообщили в прокуратуре.

Заставлял стоять с поднятыми руками

Согласно обвинительному приговору, с 2010 по 2014 год мужчина систематически насиловал двух несовершеннолетних девочек, после чего одна из них забеременела.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отметили в прокуратуре, на всех стадиях следствия подсудимый отказался давать показания. Суд признал мужчину виновным и приговорил к пожизненному заключению.

До этого, в 2015 году, растлитель был приговорен к 11 годам колонии, но позже раскрылись иные эпизоды его преступной деятельности.

Издание NewsMaker.md пишет, что настоящее имя «архангела Михаила» — Николай Канарев. Его жертвами стало семейство Сергея Возияна из села Копанка. Сам отец тоже был приговорен к восьми годам колонии как соучастник.

Дети Возияна рассказывали, что Канарев нередко употреблял спиртное и всячески издевался над ними — насиловал, избивал, заставлял ночами стоять с поднятыми руками, молиться ему, клясться в верности, целовать руки и ноги.

Более того, все, чем располагала семья Возиян, считавшаяся зажиточной, уходило на содержание семьи лжесвятого, состоящей из жены, также жительницы Копанки, и десяти детей.

происшествия
криминал
уголовные дела
педофилы
педофилия
дети
изнасилования
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
