18 февраля 2026 в 09:05

Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках

Эксперт по переговорам Хрулев: медиаторы помогают нестандартно решать конфликты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Медиаторы помогают участникам торговой сделки выработать нестандартное решение в рамках спора, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, такой подход не только позволяет выявить суть проблемы в деловом сотрудничестве, но и ускоряет процесс ее разрешения.

Споры между заказчиками и поставщиками в сфере закупок нередко заканчиваются жалобой в ФАС или иском в суд. Оба пути занимают месяцы, а деловые отношения после них восстанавливаются редко. Существует и третий вариант, о котором участники рынка пока знают мало: медиация. Главное, что вызывает недоумение у тех, кто сталкивается с ней впервые, — медиатор не решает, кто прав. Его задача совсем в другом: найти нестандартные решения, вернуть переговоры туда, где они остановились, и помочь сторонам договориться. Он помогает скорректировать график поставок вместо расторжения контракта, провести совместные испытания вместо затяжного спора о качестве, — поделился Хрулев.

Он подчеркнул, что после достижения компромисса между сторонами сделки медиатор оформляет договоренности в документе, который становится основой дополнительного соглашения и исключает разночтения. По словам эксперта, медиация в закупках — это эффективная переговорная технология для случаев, когда формальные инструменты защиты теряют свою силу, а необходимость договориться остается.

Любой закупочный спор сопровождается страхом: каждое неосторожное слово может стать аргументом против тебя. Медиатор снимает это напряжение, потому что все сказанное в ходе процедуры конфиденциально. Стороны получают возможность обсуждать реальные причины конфликта, а не прятаться за формальными претензиями. Когда один участник ссылается на нарушение закона, а другой цитирует пункт контракта, диалог буксует. Медиатор помогает увидеть, какие истинные мотивы и причины конфликта стоят за позициями сторон, — добавил Хрулев.

сделки
советы
переговоры
бизнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
