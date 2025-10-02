Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 00:19

Орбан назвал условие начала третьей мировой войны

Орбан: третья мировая война может начаться из-за ошибки крупных держав

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Третья мировая война может начаться в любой момент, заявил в ходе выступления перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, причиной станет всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.

Конфликтная ситуация настолько напряженная, что если кто-то из серьезных игроков <…> совершит ошибку, из этого может выйти что угодно, даже мировая война,сказал Орбан в ходе трансляции.

Ранее венгерский политик утверждал, что на предстоящем неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене будет «бой в клетке». Орбан также добавил, что необходимо оставаться в здравом уме. Он напомнил о высказываниях ряда европейских лидеров, утверждавших, что Евросоюз якобы напрямую конфликтует с Москвой и на Венгрию необходимо оказывать давление, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС.

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать Орбана в его желании заблокировать вступление Украины в Европейский союз. Также к премьер-министру Венгрии могут присоединиться Франция, Нидерланды, Греция и Дания. По словам европейских дипломатов, подобные шаги создают возможности для политических маневров некоторых стран.

Виктор Орбан
Евросоюз
Третья мировая война
ошибки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак
Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование
«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе
США впервые предоставят Киеву разрушительную возможность
Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов
«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ
Колумбия разрывает дипломатические отношения с одной из стран
Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно
Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда
Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске
Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно
Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы
Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна
Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров
Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих
В Европе решили изменить подход к антироссийским санкциям
Гороскоп на 2 октября: Раку пора в дорогу, Близнецы будут исправлять ошибки
Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом
«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале
ПСЖ на последних минутах вырвал победу у «Барселоны» в матче ЛЧ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.