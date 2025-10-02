Орбан назвал условие начала третьей мировой войны

Третья мировая война может начаться в любой момент, заявил в ходе выступления перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, причиной станет всего лишь одна ошибка, допущенная какой-то из крупных держав.

Конфликтная ситуация настолько напряженная, что если кто-то из серьезных игроков <…> совершит ошибку, из этого может выйти что угодно, даже мировая война, — сказал Орбан в ходе трансляции.

Ранее венгерский политик утверждал, что на предстоящем неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене будет «бой в клетке». Орбан также добавил, что необходимо оставаться в здравом уме. Он напомнил о высказываниях ряда европейских лидеров, утверждавших, что Евросоюз якобы напрямую конфликтует с Москвой и на Венгрию необходимо оказывать давление, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС.

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать Орбана в его желании заблокировать вступление Украины в Европейский союз. Также к премьер-министру Венгрии могут присоединиться Франция, Нидерланды, Греция и Дания. По словам европейских дипломатов, подобные шаги создают возможности для политических маневров некоторых стран.