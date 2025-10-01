«Бой в клетке»: Орбан высказался о предстоящем саммите ЕС Орбан сравнил предстоящий саммит ЕС с боем в клетке

На предстоящем неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене будет «бой в клетке», написал в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик также добавил, что необходимо оставаться в здравом уме.

Сегодня отправляюсь в Копенгаген. Надо оставаться в здравом уме. Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке, — заявил Орбан.

Он напомнил о высказываниях ряда европейских лидеров, утверждавших, что Евросоюз якобы напрямую конфликтует с Москвой и на Венгрию необходимо оказывать давление, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС. Кроме того, Орбан высказался за отказ оказывать финансовую помощь Киеву при действующей власти.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать Орбана в его желании заблокировать вступление Украины в Европейский союз. Также к премьер-министру Венгрии могут присоединиться Франция, Нидерланды, Греция, а также Дания. По словам европейских дипломатов, подобные шаги создают возможности для политических маневров некоторых стран.