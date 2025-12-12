Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 06:15

Названы страны с самой короткой рабочей неделей

Психолог Миллер: в Нидерландах и Дании рабочая неделя не превышает 33 часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рабочая неделя в Нидерландах и Дании не превышает 33 часов, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, опыт этих и других стран полностью развенчал миф, что сокращение рабочего дня автоматически снижает объем выполненной работы.

Тезисы о том, что сокращенный рабочий день равен меньшему количеству сделанной работы уже развенчаны в странах-первопроходцах. Теперь это можно назвать укоренившимся мифом. В шведском Гетеборге в 2015–2017 годах проводили эксперимент по введению шестичасового рабочего дня в домах престарелых. Итог таков: медсестры стали здоровее, энергичнее, а качество ухода выросло. В Нидерландах рабочая неделя составляет 29 часов, в Дании — 32,4 часа. Это доказывает, что сокращенная рабочая неделя в будущем возможна и в России. В конце концов, мы работаем, чтобы жить. Не наоборот, — высказалась Миллер.

Также она отметила, что в Исландии после успешных пилотных проектов профсоюзы обеспечили сокращенный график работы в 35 часов для 86% работников страны без урезания зарплаты. По ее словам, Бельгия еще в 2022 году стала первой страной в Европе, которая законодательно перешла на четырехдневную рабочую неделю, а с 2021 года власти Японии поощряют добровольные четырехдневные графики.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя предложение КПРФ ввести 30-часовую рабочую неделю, заявил, что это приведет к сокращению зарплат. По его словам, изменения сильнее всего затронут граждан, получающих выплаты по сдельной системе.

психологи
работа
Нидерланды
Дания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
