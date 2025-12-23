В Нидерландах автомобиль врезался в толпу во время светового шоу

Девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей во время светового шоу в деревне Нюнспет в центральной части Нидерландов, сообщает портал Dutch News. По данным издания, столкновение, судя по всему, не было преднамеренным.

Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, после того как автомобиль въехал в группу людей в деревне Нюнспет провинции Гелдерланд во время зимнего парада. Пострадавшие были среди толп, собравшихся посмотреть процессию грузовиков, украшенных иллюминацией, которая проходит перед рождественскими праздниками каждый год, — указал портал.

Ранее водитель грузового Mercedes сбил двух пожилых мужчин в возрасте 76 лет на пешеходном переходе в Лазаревском районе Сочи, сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю. По данным ведомства, один из пенсионеров погиб на месте. Инцидент произошел утром 19 декабря. По данным полиции, мужчины переходили дорогу в положенном месте и на зеленый сигнал светофора. Сотрудникам МВД предстоит выяснить, что стало причиной аварии.

Еще одно жесткое ДТП произошло в Омской области. Там в результате аварии погибли шесть человек. На опубликованных кадрах видно, как большегруз выезжает на полосу встречного движения и лоб в лоб сталкивается с пассажирским автобусом.