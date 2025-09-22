Дом мертвых младенцев: женщина четыре раза родила и убила своих детей

В США в штате Пенсильвания рантье обнаружил в своем доме труп младенца после того, как оттуда съехала арендатор. Позже оказалось, что в доме лежало еще три трупа. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Зловонный шкаф

В августе владелец жилья Брент Флэниган выселил 39-летнюю Джессику Маут из арендованного ею дома в районе Кадоган за неуплату.

В субботу, 13 сентября, Флэниган зашел в квартиру, чтобы убраться, и обнаружил сильный запах, исходящий от мусорного пакета в шкафу. Там он обнаружил мертвого ребенка и сразу же позвонил в полицию, пишет издание People.

Два трупа на чердаке

После обыска пустующего дома полицейские обнаружили на чердаке еще две сумки. В каждой из них находилось по одному мертвому младенцу.

По данным полиции штата Пенсильвания, в тот же день Маут были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и надругательстве над трупом.

В четверг, 18 сентября, полиция подтвердила, что были обнаружены останки еще одного младенца. На этот раз их нашли в спальне. Таким образом, общее число погибших младенцев в бывшем доме Маут достигло четырех.

Полиция штата Пенсильвания Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маут рассказала полицейским, что родила около шести лет назад в ванной. По ее словам, она слышала, как ребенок плачет, а затем потеряла сознание. Когда проснулась, ребенок был мертв, поэтому она завернула его в одеяло и спрятала. Позже то же самое она сделала и с другим новорожденным.

Примерно год назад Маут родила еще раз, находясь в туалете. Она рассказала полиции, что слышала, как ребенок издает звуки, и завернула его в полотенце, прижимая к себе, пока он не перестал дышать. Затем она спрятала и его тело.

Маут никогда не обращалась за медицинской помощью по поводу кого-либо из младенцев и никому об этом не сообщала. Суд закрыл для нее возможность выхода под залог.

Муж в тюрьме, жена воспитывает сыновей

У Маут двое сыновей в возрасте шести и восьми лет. Также у женщины есть муж, который в настоящее время находится в заключении.

Дом в Кадоган-Тауншип, где были обнаружены останки младенца, был домом ее детства. Маут переняла его после смерти отца, но по каким-то обстоятельствам утратила свое право на владение этой недвижимостью, однако продолжала оплачивать аренду дома новому владельцу.

