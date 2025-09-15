Думал, что флиртовал: педофил домогался мальчика в парадной Петербурга

В Санкт-Петербурге под суд пойдет местный житель, который домогался 12-летнего мальчика сначала в магазине, а затем в подъезде жилого дома. После задержания педофил использовал незаурядные оправдания. NEWS.ru рассказывает, что известно о преступлении и какое наказание грозит растлителю.

Подкараулил у магазина

В Колпино 12-летний школьник стал жертвой нападения со стороны взрослого мужчины. По данным 78.ru, мальчик отправился в магазин за покупками, где к нему подошел 32-летний злоумышленник и совершил неприемлемые действия — ощупал ребенка, в том числе потрогав за ягодицы.

После этого школьник вернулся домой, передал продукты матери и решил сходить в другой магазин. Однако злоумышленник уже поджидал его там и вновь начал домогаться.

Педофил застал в подъезде

Несмотря на попытки мальчика уйти, мужчина продолжил преследование и догнал ребенка в подъезде жилого дома. Там он совершил насильственные действия сексуального характера — засунул руки в шорты мальчика и ощупал его интимные места. «Фонтанка» уточняет, что инцидент произошел в парадном дома № 50 на улице Ленина.

Насильственные действия продолжались примерно 20 минут. Жертве с трудом удалось вырваться и добежать до квартиры, где ребенок рассказал матери о произошедшем.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ребенок «заигрывал»?

Мать незамедлительно обратилась в полицию. Вскоре подозреваемый был задержан оперативниками.

Им оказался 32-летний житель Колпино, пишет 78.ru. По данным «Фонтанки», подозреваемый на два года старше. В ходе допроса он заявил, что решил, будто мальчик заигрывает с ним. В его понимании это оправдывает развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Сядет на 20 лет?

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

По инкриминируемой статье, учитывая, что мальчику уже исполнилось 12 лет, но еще не исполнилось 14, подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Также он будет ограничен в праве заниматься работой, связанной с непосредственным контактом с несовершеннолетними.

Читайте также:

Почерк битцевского маньяка: москвичи забили тревогу из-за трупов в парках

Сын захлебнулся, муж умер на СВО: в Туле нашли труп 38-летней женщины

Бьют мигрантов, шантажируют «педофилов»: что за банду поймали в Ижевске?

«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку

«Полтела было в речке»: педофила-убийцу поймали с помощью дрона в ДНР