11 сентября 2025 в 18:05

Бьют мигрантов, шантажируют «педофилов»: что за банду поймали в Ижевске?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ижевске под суд могут пойти подростки из банды скинхедов. Источники утверждают, что молодые люди, многие из которых несовершеннолетние, устраивали драки в городе и вымогали деньги. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Подрались у торгового центра

В одном из ультраправых Telegram-каналов появилось сообщение о серии уголовных дел, возбужденных в отношении группы молодых людей в Ижевске, идентифицируемых как националистически настроенных скинхедов, пишет Telegram-канал проекта NVMP. Этот проект занимается мониторингом Сети на предмет публикации видеозаписей преступлений на почве национальной или социальной принадлежности.

Впервые группа скинхедов привлекла внимание правоохранительных органов после инцидента, который произошел в феврале 2024 года возле торгового центра «Радуга», где участники группы вступили в драку с компанией местных жителей.

Формальным поводом для конфликта, по версии самих ультраправых, стало обвинение в адрес одного из местных жителей в педофилии. Однако, по данным NVMP, даже авторы публикации выражают сомнение в достоверности этих обвинений, предполагая, что инцидент мог быть связан с личными или межэтническими противоречиями.

Видеозапись драки получила широкое распространение в местных медиа, что привлекло внимание сотрудников Центра по противодействию экстремизму, которые впоследствии установили личности участников преступной группы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проломили голову мигранту

В апреле 2024 года, по данным того же источника, несколько участников группы совершили нападение на уроженцев стран Центральной Азии. При этом одному из потерпевших был нанесен тяжелый вред — проломлена голова. Этот инцидент, по словам информанта проекта NVMP, стал поводом для задержания и последующего ареста агрессоров.

При этом официально об этих инцидентах в правоохранительных органах не сообщалось. В том числе о них не писали местные СМИ.

Вероятной причиной отсутствия официальной информации может быть возраст фигурантов — это несовершеннолетние.

Вымогательство или вигилантство?

Источник NVMP также подтверждает ранее высказанную редакцией гипотезу: часть так называемых подставных свиданий с людьми, обвиняемыми в педофилии или гомосексуальных связях, организуется с целью вымогательства денежных средств.

«Одни просто гуляют и общаются, а другие разводят гомосеков и педофилов на деньги», — цитирует NVMP свой источник.

Предполагается, что публикация видеоматериалов с такими «разоблачениями» в Telegram-каналах происходит лишь в тех случаях, когда жертвы шантажа отказываются платить деньги.

