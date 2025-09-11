Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:20

«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Под Костромой возбуждено дело по факту издевательств над 12-летней девочкой. Сверстники не только избили школьницу, но также сняли все это на видео и выложили в Сеть. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте.

«Ботинки кровью изляпала»

В Костромской области 11 подростков избили 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в Нерехте, расположенной в юго-западной части региона. Школьницу избили и заставили встать на колени для извинений, при этом все снималось на телефон. Позже четырехминутное видео с издевательствами попало в соцсети.

«Я тебя живой закопаю. Только попробуй кому-то пожаловаться. Я тебя утоплю. Поверь. <…> Ботинки сейчас будешь вылизывать. Она кровью изляпала их. <…> У тебя [лицо] будет всмятку», — говорит девочка-агрессор за кадром.

Школьница заставила девочку пять раз повторить фразу «Я искренне извиняюсь» в адрес 11 человек. Когда «обидчица» выполнила унизительные пожелания, ее снова ударили, а затем отпустили. Судя по разговору на записи, пострадавшая девочка ранее обещала кого-то избить.

Девочку отправили к врачам

По данным СМИ, сейчас жертва избиений не ходит в школу и находится под наблюдением врачей.

Мать пострадавшей 8 сентября обратилась в полицию. Сотрудники ПДН опросили участников избиения и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. Региональная прокуратура начала проверку.

«По поручению и. о. прокурора Костромской области Николая Игнашина организована проверка по публикации в социальных сетях о причинении телесных повреждений несовершеннолетней. Предварительно установлено, что компания детей из Нерехты причинила телесные повреждения 12-летней девочке», — сообщили в надзорном ведомстве.

Озаботился Бастрыкин

11 сентября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении школьницы. Также он потребовал от главы следственного управления отчитаться о ходе разбирательства.

«Следственным управлением СК России по Костромской области по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в СКР.

Читайте также:

«Полтела было в речке»: педофила-убийцу поймали с помощью дрона в ДНР

Пытался выставить мазохисткой: насильник закопал женщину в сарае

Жертве насилия пришлось менять квартиру: мигранты надругались над подругой

Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом

побои
буллинг
издевательства
происшествия
криминал
Костромская область
Кострома
дети
школьники
школы
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
«Попытка соблазнить»: политолог о снятии санкций США с «Белавиа»
Врач назвал косоглазие симптомом страшной болезни
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.