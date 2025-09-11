«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку

Под Костромой возбуждено дело по факту издевательств над 12-летней девочкой. Сверстники не только избили школьницу, но также сняли все это на видео и выложили в Сеть. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте.

«Ботинки кровью изляпала»

В Костромской области 11 подростков избили 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в Нерехте, расположенной в юго-западной части региона. Школьницу избили и заставили встать на колени для извинений, при этом все снималось на телефон. Позже четырехминутное видео с издевательствами попало в соцсети.

«Я тебя живой закопаю. Только попробуй кому-то пожаловаться. Я тебя утоплю. Поверь. <…> Ботинки сейчас будешь вылизывать. Она кровью изляпала их. <…> У тебя [лицо] будет всмятку», — говорит девочка-агрессор за кадром.

Школьница заставила девочку пять раз повторить фразу «Я искренне извиняюсь» в адрес 11 человек. Когда «обидчица» выполнила унизительные пожелания, ее снова ударили, а затем отпустили. Судя по разговору на записи, пострадавшая девочка ранее обещала кого-то избить.

Девочку отправили к врачам

По данным СМИ, сейчас жертва избиений не ходит в школу и находится под наблюдением врачей.

Мать пострадавшей 8 сентября обратилась в полицию. Сотрудники ПДН опросили участников избиения и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. Региональная прокуратура начала проверку.

«По поручению и. о. прокурора Костромской области Николая Игнашина организована проверка по публикации в социальных сетях о причинении телесных повреждений несовершеннолетней. Предварительно установлено, что компания детей из Нерехты причинила телесные повреждения 12-летней девочке», — сообщили в надзорном ведомстве.

Озаботился Бастрыкин

11 сентября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении школьницы. Также он потребовал от главы следственного управления отчитаться о ходе разбирательства.

«Следственным управлением СК России по Костромской области по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в СКР.

