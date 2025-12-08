В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли

Священник Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек, сообщает ЕАН. По его мнению, эта мера снизит случаи школьного буллинга и повысит общую успеваемость.

Если ввести раздельное обучение в старшей школе, то мы за пять лет обучения получим отсутствие травли и высокую успеваемость. А когда повзрослевшие дети встретятся на первом курсе университета, то, скорее всего, соскучатся друг по другу и создадут молодую семью, — подчеркнул Лукьянов.

По его мнению, в современных совместных классах мальчики считают девочек озабоченными, а те упрекают их в инфантильности. Священник напомнил, что до 1954 года в России было раздельное обучение в старшей школе.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что высокие штрафы помогут уменьшить масштабы проблемы травли в школах. Но при этом он отметил, что полностью искоренить буллинг практически невозможно.