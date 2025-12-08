ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 14:23

В РПЦ нашли способ, как решить проблему школьной травли

Священник Лукьянов: раздельное обучение мальчиков и девочек снизит случаи травли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Священник Федор Лукьянов предложил ввести в России раздельное обучение мальчиков и девочек, сообщает ЕАН. По его мнению, эта мера снизит случаи школьного буллинга и повысит общую успеваемость.

Если ввести раздельное обучение в старшей школе, то мы за пять лет обучения получим отсутствие травли и высокую успеваемость. А когда повзрослевшие дети встретятся на первом курсе университета, то, скорее всего, соскучатся друг по другу и создадут молодую семью, — подчеркнул Лукьянов.

По его мнению, в современных совместных классах мальчики считают девочек озабоченными, а те упрекают их в инфантильности. Священник напомнил, что до 1954 года в России было раздельное обучение в старшей школе.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что высокие штрафы помогут уменьшить масштабы проблемы травли в школах. Но при этом он отметил, что полностью искоренить буллинг практически невозможно.

буллинг
дети
школы
РПЦ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Путин наградит Героев России
Пассажиры рейса Шанхай — Москва массово отравились после обеда на борту
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.