Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов

Введение штрафов не остановит подростков от травли сверстников, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его мнению, в первую очередь стражам правопорядка будет непросто определить, что именно следует квалифицировать как буллинг.

В России обсуждают введение административных штрафов за буллинг и кибербуллинг. Формально это представляется устранением пробела, ведь действующая статья 5.61 КоАП РФ наказывает за разовое оскорбление, а случаи продолжительной травли сегодня приходится разбрасывать по разным нормам: от мелкого хулиганства до угроз и клеветы. Рассчитывать, что одних штрафов хватит для изменения поведения подростков или взрослых в сетевых конфликтах, скорее наивно: такие явления укоренены глубже, чем можно устранить угрозой денежного взыскания, — сказал Русяев.

Он подчеркнул, что на практике эта инициатива столкнется с рядом сложностей. По словам юриста, понятие «противоречащее нормам морали» трудно конкретизировать, что затрудняет установление четких границ правонарушения. Он отметил, судебная система уже перегружена делами, связанными с поведением в интернете.

В реальных школьных или рабочих сообществах чаще всего проблема решается внутри коллектива, а обращение в полицию воспринимается как крайний шаг. Возникает риск расширить список норм, но не изменить бытовую практику. Есть и второй риск — желание школ защитить себя в первую очередь. Если ответственность для юрлиц действительно будет такой высокой, директорам станет проще формально реагировать на обращения, не разбираясь в причинах конфликта. Формальные взыскания могут стать удобным способом отчитаться о борьбе с травлей, не затрагивая реальные механизмы изменений в коллективе, — добавил Русяев.

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложила законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Парламентарий отметил, что с травлей в той или иной форме сталкивался каждый четвертый ребенок в России.