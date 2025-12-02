Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 13:16

«Дети боятся»: в России может появиться штраф за буллинг до 500 тыс. рублей

ЛДПР разработала закон о штрафах до 500 тыс. рублей за травлю школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг, сообщает ТАСС. По его словам, с травлей сталкивался хотя бы раз каждый четвертый ребенок в России. При этом речь идет о тех случаях, когда информация об этом дошла до родителей или педагогов.

Статистика говорит сама за себя — с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям. Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников, одноклассников или ребят постарше, — говорится в материале.

Ранее доктор психологических наук Оксана Защиринская рассказала, что нарушение сна, повышенная тревожность и отсутствие мотивации могут быть признаками школьного буллинга. Эксперт отметила, что дети часто скрывают факты издевательств из-за страха или стыда.

Кроме того, психолог, доцент кафедры юридической психологии и права МГППУ Варвара Делибалт рассказала, что троллинг в интернете способен спровоцировать тревожность и депрессию. Специалист отметила, что агрессоры практически всегда оправдываются тем, что всего лишь желали пошутить.

