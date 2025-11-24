День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 17:52

Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга

Психолог Защиринская: нарушение сна и тревожность могут быть признаками буллинга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нарушение сна, повышенная тревожность и отсутствие мотивации могут быть признаками школьного буллинга, рассказала Readovka.news доктор психологических наук Оксана Защиринская. Она отметила, что часто дети пытаются скрыть факт издевательств из-за страха или стыда.

Психолог призвала вывести ребенка на доверительный разговор. Она предложила обсудить общие ситуации несправедливости, действия и поведение других учеников или учителей.

По мнению Защиринской, эффективно решить проблему травли получится только при слаженной работе учителей, психологов и родителей. Она отметила, что в такой ситуации агрессоры поймут, что их действия не останутся безнаказанными.

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай рассказала, что, чтобы наладить отношения с нелюбимым учителем, школьникам нужно выстраивать коммуникацию. В качестве примера она привела случай, когда посоветовала ученику преподнести учительнице математики маленький презент на праздник и попросить у нее порекомендовать пособия для ЕГЭ.

буллинг
школьники
психологи
проблемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Александра Малинина устроила вечеринку после разрыва помолвки
«Никто не собирается договариваться»: депутат об атаке ВСУ на Москву
Матвиенко назвала главный инструмент «глобальной партии войны»
Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера
Стало известно, что может вынудить Украину заключить мирный договор с РФ
Представитель Александра Емельяненко высказался о его возвращении в спорт
У берегов Мексики впервые обнаружили живого редкого кита
Раскрыто, станут ли активы России пропуском для ЕС на переговоры по Украине
Охлобыстин назвал женщин, перед которыми испытывает слабость
Врач развеяла миф об электронных сигаретах
Внук индийского актера был тронут рекламой с участием деда
Си Цзиньпин твердо высказался о возвращении Тайваня
Си Цзиньпин дал Трампу понять одну вещь насчет переговоров по Украине
Ушаков объяснил, как Армения сделает вклад в саммит ОДКБ
Простой рецепт канапе для фуршета: ваш хит на любом празднике
В Белгородской области атака БПЛА обернулась трагедией
План США по Украине значительно урезали после женевских дебатов
«Не под силу обычным дронам»: названо главное преимущество «Ланцетов»
Ушла из жизни народная артистка России Лилия Юдина
Ушаков раскрыл, какие документы подпишут на саммите ОДКБ
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.