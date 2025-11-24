Психолог перечислила главные признаки школьного буллинга Психолог Защиринская: нарушение сна и тревожность могут быть признаками буллинга

Нарушение сна, повышенная тревожность и отсутствие мотивации могут быть признаками школьного буллинга, рассказала Readovka.news доктор психологических наук Оксана Защиринская. Она отметила, что часто дети пытаются скрыть факт издевательств из-за страха или стыда.

Психолог призвала вывести ребенка на доверительный разговор. Она предложила обсудить общие ситуации несправедливости, действия и поведение других учеников или учителей.

По мнению Защиринской, эффективно решить проблему травли получится только при слаженной работе учителей, психологов и родителей. Она отметила, что в такой ситуации агрессоры поймут, что их действия не останутся безнаказанными.

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай рассказала, что, чтобы наладить отношения с нелюбимым учителем, школьникам нужно выстраивать коммуникацию. В качестве примера она привела случай, когда посоветовала ученику преподнести учительнице математики маленький презент на праздник и попросить у нее порекомендовать пособия для ЕГЭ.