17 декабря 2025 в 11:21

В России задумались над ограничением расходов на ЖКХ

В ГД предложили установить максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКХ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении максимальной доли расходов на жилое помещение и услуги ЖКХ в 10% от семейного дохода, сообщают «Известия». Если указанная величина превышается, то часть оставшихся расходов должна компенсироваться за счет средств межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета.

Как отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, многие семьи, особенно в регионах, каждый месяц стоят перед выбором, от чего отказаться на этот раз, чтобы внести платеж за свет и воду. По его словам, россияне еще не успели «оклематься» от летнего скачка, поднявшего стоимость услуг ЖКХ на 2%.

С учетом непрекращающегося роста тарифов ЖКХ оплаченный счет за коммуналку скоро будет считаться признаком роскоши, — сказал парламентарий.

Слуцкий уточнил, что субсидии выделяются, когда расходы на ЖКХ превышают 22% общего дохода. Причем в некоторых регионах этот показатель ниже, например в Якутии — 15%, а в Санкт-Петербурге — 14%. В связи с этим лидер ЛДПР предложил составить единый показатель по стране в 10%.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский напомнил, что оплатить коммунальные услуги за декабрь 2025 года россияне смогут без штрафных санкций до 12 января включительно. Этот срок установлен в связи с переносом выходного дня согласно действующему законодательству.

