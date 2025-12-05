Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против

В Госдуме собираются рассмотреть закон о наказании за хейт в интернете. Кто из звезд поддержал эту идею, а кто высказался против?

Кто предложил штрафовать россиян за хейт

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект об административном наказании за буллинг в интернете и СМИ. Размер штрафа может составить до 500 тысяч рублей.

Под травлей и буллингом депутаты имеют в виду «систематическое унижение чести и достоинства другого лица». Если закон примут, физлиц может ждать штраф от 10 до 50 тысяч рублей, а юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

В России уровень кибербуллинга вырос за последние годы, с ним сталкивались 57% пользователей социальных сетей, следует из исследования VK и компании UXSSR (занимается разработкой процессов анкетирования).

Кто из звезд поддержал «штрафы за травлю»

Одной из первых в поддержку нового закона выступила певица Глюкоза (Наталья Ионова). В разговоре с журналистами артистка призналась, что сама пережила «отмену» и хейт после скандального инцидента на концерте в Краснодаре в 2024 году.

Глюкоза согласилась с тем, что за хамство и травлю в интернете нужно наказывать, при этом добавила: читать о себе смешные комментарии ей нравится.

Словами Глюкозы возмутилась певица Вика Цыганова. В своем Telegram-канале она обратила внимание на главную опасность подобного закона: «Написали что-то про очередного обгадившегося сбитого летчика, и сразу прилетает штраф 50 тысяч рублей». Как считает артистка, нельзя забирать у народа право высказывать свое мнение.

«Глюкоза и ей подобные артисты совсем не видят проблемы в себе. В их понимании выступать на сцене под наркотой, устраивать голые вечеринки и даже отжимать квартиры — это нормально. Зато справедливые упреки общества в свой адрес они считают страшным преступлением, которое нужно срочно запретить», — подчеркнула Цыганова.

С ее мнением согласились многие поклонники в Сети. По мнению некоторых комментаторов, во всех странах мира не возбраняется критиковать «богатых и знаменитых». Пользователи возмутились, что им могут запретить выражать мнение о звездах, которые «обманывают поклонников или ведут себя недостойно».

Поддержала законопроект и уехавшая в США белорусская певица Рита Дакота (Маргарита Белогай). Недавно СМИ сообщили, что артистка стала членом иностранной религиозной организации, напоминающей секту.

Дакота в соцсетях назвала это ложью, добавив, что «просто читает Библию». Она также заявила, что подверглась травле и пообещала первой поддержать готовящийся закон о запрете критики артистов в Сети.

До этого буллингом в Сети возмутилась продюсер Яна Рудковская. В своем Telegram-канале она высказалась в поддержку несовершеннолетней дочери модели Виктории Бони, которую в своих видео оскорблял блогер Антон Суворкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, аккаунты мужчины должны быть заблокированы, а законы должны защищать российских граждан.

«Разгоняются выдуманные „подробности“ о жизни девочки, включая обвинения в краже! Что она якобы ворует вещи у подруг. Что она брошена и никому не нужна. То есть буквально травля подростка, из-за чего вообще может начаться буллинг», — написала Рудковская.

Продюсер посоветовала Боне обращаться в суд, напомнив, что «за вранье и подрыв репутации случается расплата».

