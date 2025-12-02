Отмена Долиной: певице объявили бойкот? Что с концертами и новогодними шоу

В Сети пишут, что на концерты певицы Ларисы Долиной массово сдают билеты. У артистки запланированы выступления в регионах в декабре. Неужели она останется без работы? NEWS.ru провел свое расследование.

Что происходит с концертами Долиной

В интернете пишут, что на концерты Долиной массово сдают билеты. На фоне всей резонансной ситуации и разгорающегося конфликта после суда за квартиру публика «отменяет» певицу.

У Долиной 26 и 27 ноября должны были пройти концерты в Сахалинской филармонии. Однако в Сети распространили информацию о том, что с артисткой якобы расторгли контракт. Соответствующее заявление появилось на сайте филармонии с ремаркой, что концерт был переформатирован.

«В связи с изменением концепции мероприятия договор возмездного оказания услуг от 18 июля 2025 года № 32515050596 с Долиной Ларисой Александровной будет расторгнут в установленные законом сроки. При этом артистка подтвердила свое участие в концерте в новом формате — совместно со студентами академии», — написали на сайте филармонии.

Мероприятие на Сахалине состоялось, но в другом виде. 28 ноября днем Долина провела творческую встречу в ККЗ «Октябрь». Вечером там же прошел ее концерт совместно со студентами музыкальной академии.

Позже в Сети написали, что на концерт Долиной, который состоялся 29 ноября в Хабаровске, массово сдавали билеты. В итоге выяснилось, что зал был заполнен на 70 процентов. «В кассу возврата билетов не было вообще. На сайте — тоже. Загрузка зала — 60–70%, это хорошая загрузка», — прокомментировали в «Концерт-холле».

2 декабря Долина выступала в ГДК в Хабаровске. Сообщали, что и здесь зрители бойкотируют концерт. Корреспондент NEWS.ru выяснила, что на 1 декабря в зале оставались свободны лишь три места (это видно на скриншоте). Это самые дорогие билеты, стоимостью 6500 руб.

Бойкотировать певицу предлагают в Сети и 3 декабря. Она должна выступить на Камчатке в театре драмы и комедии. Однако на 1 декабря непроданными оставались лишь девять билетов, и они были самыми дорогими — по 7500 руб.

По словам пользователей, которые прикладывают якобы скрины с сайта кафе «Пушкинъ», певицу, которая должна была выступать здесь на новогоднем концерте, заменили на перформанс артистов-цыган.

Что сказал директор Долиной

Сергей Пудовкин, концертный директор Ларисы Долиной, прокомментировал изданию «Подъем» сложившуюся вокруг певицы ситуацию. Он сказал, что ни о каком массовом возврате билетов на концерты певицы речи не идет. А также заверил, что в кафе «Пушкинъ» выступление не планировалось.

«Давайте посмотрим, как пройдут эти концерты, а потом будем комментировать. У меня таких данных нет. С удивлением прочитал об отмене в кафе „Пушкинъ“ на Новый год. Мы там не планировали выступать, и никогда этот вопрос вообще не обсуждался», — сказал Пудовкин.

Ситуацию вокруг Ларисы Александровны директор назвал массированной информационной атакой, глумлением. Ему кажется, что люди любят проявлять негатив, особенно если это связано с публичным лицом.

«А то, что есть вот такая достаточно мощная и сильная атака и агрессия, — да, это правда. Это какое-то откровенное глумление. То, что сейчас происходит, вот этот обвал негативной информации, — люди очень любят топтать и бить, когда есть такая ситуация, связанная с публичным лицом», — сообщил Пудовкин.

На вопрос о том, не боится ли Долина «отмены», директор ответил, что «много кого „отменяли“, у нас умеют прощать».

Как используют скандал с Долиной бренды

Сейчас многие известные и не очень марки, сети ресторанов, салоны красоты взяли на вооружение историю с Долиной и начали «отменять» певицу в своих маркетинговых целях.

Самой завирусившейся стала история, запущенная «Бургер Кингом». В соцсетях сети разместили сообщение, в котором говорилось, что «сочные вопперы не поедут по адресу, где живет певица, пока деньги не будут возвращены на счет покупательницы квартиры».

Одна из сетей доставки готовой еды запустила виртуальный шуточный «сет Долиной», который якобы доставят под лозунгом: «Берем деньги, привозим, потом забираем назад, деньги не отдаем». Свои «отмены Долиной» выставили в соцсетях салон красоты из Тулы, парфюмерный магазин из Томска и другие. Таким образом бренды привлекали внимание к себе.

Пока певица, по словам ее директора, не намерена разбираться с этим хайпом. «Фастфуд отменил какую-то доставку. Просто делают себе такой грязненький и достаточно сомнительный пиарчик. Ну, какое качество, такой и пиар, с моей точки зрения. Это их личное дело, но сомнительное. Как-то дешево это в любом случае», — заявил Пудовкин.

Что будет с карьерой Долиной по мнению экспертов

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что телеканалы могут «вырезать» Ларису Долину из новогодних шоу из-за квартирного скандала. Он подчеркнул, что культура «отмены» может заметно повлиять на доходы исполнительницы в преддверии праздников.

«Зрители действительно могут „отменить“ артиста, и мы уже наблюдали это ранее, например с той же Аллой Пугачевой. С Ларисой Долиной сложилась уже мемная история. И такой раздражающий фактор действительно работает, поэтому некоторые каналы действительно могут задуматься о том, чтобы „вырезать“», — заявил Рудченко.

В Сети поползли слухи о том, что Долину собираются «вырезать» из новогодней комедии телеканала ТНТ. Представители канала на данный момент не подтвердили и не опровергли эти слухи NEWS.ru.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru отметил, что скандал, наоборот, пошел на пользу Ларисе Долиной. И то, что на ее концерты практически полностью раскупают билеты, — заслуга «отмены».

«То, что Лариса Долина попала в эту историю и фактически стала мемом, работает на ее карьеру. Она сейчас переживает своеобразный взлет за счет скандала. Потому что даже не фанаты Долиной и те, кто никогда не интересовался ее творчеством, покупают билеты на ее концерты, чтобы посмотреть, кто это, как она выглядит после всего случившегося. Возможно, сейчас, когда идет разбирательство, у нее отменились госзаказы. Но карьера только набирает обороты. Я предполагаю, что к началу 2026 года Долина станет популярнее Кадышевой», — предположил Дворцов.

