Продюсер рассказал о новом повороте в скандале с Долиной Продюсер Рудченко: ТВ-каналы могут «вырезать» Долину из новогодних шоу

Телеканалы могут вырезать народную артистку России Ларису Долину из новогодних шоу из-за квартирного скандала с ее участием, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он подчеркнул, что культура «отмены» может заметно повлиять на доходы исполнительницы в преддверии праздников.

Зрители действительно могут «отменить» артиста, и мы уже наблюдали это ранее, например с той же Аллой Пугачевой. Их прямо бойкотировали, то есть не хотели видеть этих артистов и их творчество. С Ларисой Долиной сложилась уже мемная история. И такой раздражающий фактор действительно работает, поэтому некоторые каналы действительно могут задуматься о том, чтобы «вырезать» Долину из новогодних эфиров, дабы не подстегивать вот это вот определенное раздражение и токсичность со стороны зрителей в отношении каналов, — отметил Рудченко.

По его мнению, «равнодушие» Долиной к квартирному скандалу вызывает недовольство публики. Продюсер считает, что певица решила свои проблемы и ее не беспокоит, что покупательница осталась в убытке.

Мы видим новости о том, что люди начинают сдавать билеты на концерты Долиной, начинают отменять ее выступления. Это, конечно же, сказывается на ее финансах. Мы видим, что ее не хотят пускать в некоторые заведения. Какие-то компании и предприятия начинают очевидно хайповать на данной истории. И этот хайп уже начинает носить такой всероссийский характер, — резюмировал Рудченко.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске отменили два выступления Долиной. Контракт с певицей, который предусматривал выплату 11,2 млн рублей, был расторгнут из-за «изменения концепции мероприятия».