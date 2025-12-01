Лариса Долина столкнулась еще с одной отменой после квартирного скандала

В Южно-Сахалинске отменили два концерта народной артистки России Ларисы Долиной, сообщает журнал The Vociemag со ссылкой на заявление местной филармонии. В нем говорится, что контракт с певицей на 11,2 млн рублей расторгнут из-за «изменения концепции мероприятия». Ситуация произошла на фоне квартирного скандала вокруг артистки.

В связи с изменением концепции мероприятия договор возмездного оказания услуг от 18 июля с Долиной Ларисой Александровной будет расторгнут в установленные законом сроки. При этом артистка подтвердила свое участие в концерте в новом формате — совместно со студентами академии, — сказано в заявлении филармонии.

Издание отмечает, что, исходя из данных сайта госзакупок, контракт действительно был расторгнут. Решение приняли даже несмотря на то, что все билеты были распроданы.

Ранее депутат Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что протесты россиян направлены не в адрес Долиной. Она отметила, что недовольство граждан связано именно с судебным решением и несправедливостью по делу певицы.

До этого сообщалось, что люди массово сдают билеты на выступления Долиной. В Хабаровске, где выступление певицы намечено на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось.