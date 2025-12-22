Новый год-2026
22 декабря 2025 в 07:18

Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками

Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Готовим вместе с NEWS.ru интересный винегрет с огурцами, фасолью и грибами. Рецепт салата на праздничный стол — в нашем материале.

Отвариваем до мягкости 2 свеклы, 3 картофелины и 2 морковки, но не как обычно, а в воде с добавлением звездочки аниса и пары горошин душистого перца для тайного аромата. Остужаем и режем кубиками.

Добавляем не традиционные соленые огурцы, а 150 граммов маринованных корнишонов и 100 граммов маринованных грибов лисичек. Кидаем горсть консервированной фасоли в томатном соусе для ярких акцентов.

Заправляем по этому рецепту винегрет не простым маслом, а смесью трюфельного масла и гранатового соуса с щепоткой копченой паприки. Аккуратно перемешиваем.

Ранее NEWS.ru рассказывал, какую закуску на праздничный стол сделать для бабушек и дедушек.

