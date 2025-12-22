Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 декабря: инфографика

В ночь на 22 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В период с 23:30 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Краснодарского края, два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Брянской области. Всего в ночное время с 20:00 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в Минобороны России.