Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:16

«Несовместимы с жизнью»: Гладков сообщил об атаке на Грайворонскую ЦРБ

Гладков: в результате атаки на Грайворонскую ЦРБ погиб водитель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ВСУ атаковали Грайворонскую центральную районную больницу в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, погиб водитель учреждения, который находился внутри машины. Глава региона выразил соболезнования его семье.

В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ. В момент атаки он находился внутри машины и как раз собирался выезжать с территории. К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Приношу самые искренние слова соболезнования его родным и близким, — написал он.

Ранее сотрудник МЧС России Владимир Мартынюк погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Трагедия произошла в Новой Таволжанке Шебекинского округа. В МЧС сообщили, что два вражеских дрона попали в легковой автомобиль.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что армия Украины 12 раз применила артиллерию для атаки на приграничье. Он отметил, что никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.

ВСУ
Вячеслав Гладков
дроны
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.