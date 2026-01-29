«Несовместимы с жизнью»: Гладков сообщил об атаке на Грайворонскую ЦРБ

«Несовместимы с жизнью»: Гладков сообщил об атаке на Грайворонскую ЦРБ Гладков: в результате атаки на Грайворонскую ЦРБ погиб водитель

ВСУ атаковали Грайворонскую центральную районную больницу в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, погиб водитель учреждения, который находился внутри машины. Глава региона выразил соболезнования его семье.

В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ. В момент атаки он находился внутри машины и как раз собирался выезжать с территории. К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Приношу самые искренние слова соболезнования его родным и близким, — написал он.

Ранее сотрудник МЧС России Владимир Мартынюк погиб при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Трагедия произошла в Новой Таволжанке Шебекинского округа. В МЧС сообщили, что два вражеских дрона попали в легковой автомобиль.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что армия Украины 12 раз применила артиллерию для атаки на приграничье. Он отметил, что никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.