29 января 2026 в 08:57

ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии

Хинштейн: ВСУ 12 раз применили артиллерию для атаки на Курскую область

Вооруженные силы Украины 12 раз применили артиллерию для атаки на курское приграничье, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, в области также сбили девять беспилотников. Он отметил, что никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.

Двенадцать раз враг применил артиллерию по отселенным районам, — написал Хинштейн.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, четыре дрона уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев разместил в своем Telegram-канале экстренное оповещение о введении на территории региона режима ракетной опасности. Позже глава области сообщил об отмене данной меры. Сообщение о введении режима сопровождалось активизацией систем централизованного оповещения населения.

