«Я переговорил»: Трамп пошутил о солнцезащитных очках Макрона

Президент США Дональд Трамп пошутил, что провел жесткие переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, когда последний еще не носил солнцезащитные очки, сообщили в Politico. Отмечается, что в последние дни европейский лидер выступал на публике именно с этим аксессуаром.

Я переговорил с Макроном. Он оказался первым. Он тогда не носил солнцезащитные очки, — пошутил Трамп.

Макрон начал носить очки с 15 января. Тогда он выступал перед военнослужащими с налитым кровью глазом, а на следующий день прибыл в Елисейский дворец уже в темных очках. В администрации президента пояснили, что у него лопнул капилляр в глазу. Именно в этих солнцезащитных очках Макрон позже появился и на форуме в Давосе, что и вызвало интерес публики к аксессуару.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пошутила о новом образе Макрона. По ее словам, он понял, что наступает мир, основанный на праве сильного, потому что «прозрел» благодаря своим темным очкам. Она подчеркнула, что российская сторона говорила об этой тенденции неоднократно.