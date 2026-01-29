Работает курьером? Как живет пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле

Пилот Сергей Белов, известный посадкой самолета в пшеничном поле под Новосибирском, прокомментировал информацию о своей работе курьером. Что об этом известно, как живет Белов, правда ли, что на нем висит штраф 119 млн рублей?

Правда ли, что Белов работает курьером

Белов заявил, что информация о его трудоустройстве курьером не соответствует действительности. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что он якобы уже второй год вынужден работать в службе доставки, чтобы обеспечить себя и мать-инвалида, а также подрабатывает на перевозках у знакомых.

«С чего вы взяли все, что я работаю не по профессии? То курьером, то непонятно где. Для чего эту информацию придумывать и выкладывать? <…> Я не даю никому информацию», — сказал Белов.

Журналисты также обратились в авиакомпанию «Уральские авиалинии» с вопросом о возможном возвращении пилота. Представители перевозчика рекомендовали интересоваться планами Белова у него самого.

По информации Telegram-канала Mash, Белов имеет действующее удостоверение командира воздушного судна и мечтает вернуться в авиацию, однако из-за уголовного дела не может работать по профессии.

Сергей 15 апреля 2024 года уволился из «Уральских авиалиний» по собственному желанию после окончания расследования и выхода отчета, отмечал перевозчик.

Как Белов спас почти 200 человек

ЧП с самолетом произошло утром 12 сентября 2023 года. Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, не смог приземлиться в пункте назначения и подал сигнал тревоги. Как позже стало известно, у воздушного судна, на борту которого находились 167 пассажиров, отказала гидравлическая система — имеющая критическое значение для управления.

Пилоты запросили аварийную посадку на запасном аэродроме в Новосибирске, но возникли опасения, что может не хватить топлива. Поэтому экипаж — капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов — приняли экстремальное решение — садиться на грунт за городом. Они сумели в ручном режиме выпустить шасси и все-таки успешно посадить самолет, он приземлился в районе села Убинского Новосибирской области. Серьезных травм никто не получил.

Узнавшие о случившемся из новостей местные власти назвали экипаж геройским и пообещали представить пилотов к региональным наградам.

За что Белов получил штраф в размере 119 млн рублей

После инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Также выяснением причин произошедшего занялась специальная комиссия, созданная Росавиацией.

Следствие пришло к выводу, что причиной аварийной посадки лайнера стали ошибочные действия пилота. Белова обвинили по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена». По ней может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Многие эксперты заявляли, что решение лететь в Новосибирск было «совершенной глупостью», потому что «садиться в тайге, когда самолет начинает разрушаться, — это очень страшное дело».

Белов, в свою очередь, сказал, что не виновен, и поставил под сомнение объективность проведенной экспертизы. По его словам, ее делал человек, который в «лучшем случае в самолете Airbus A320 был пассажиром, а в худшем — видел его на картинках». Пилот назвал этот самолет сложным авиасудном.

Кроме того, выяснилось, что из-за столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, шесть колес и четыре тормоза. Самолету был нанесен ущерб, который оценили в 118,9 млн рублей. Иск о его возмещении предъявили Белову. В пресс-службе «Уральских авиалиний» при этом уточнили, что у перевозчика нет финансовых претензий к Белову, и иски имущественного характера к нему не предъявлялись.

Юрист Артем Ананьев сообщил NEWS.ru, что для разрешения ситуации необходимо тщательно изучить в суде материалы проверки и уголовного дела, подтверждающие отсутствие ошибки и умысла со стороны пилотов. По словам юриста, обнаруженная в ходе проверки техническая неисправность самолета позволяет привлечь к ответственности ремонтную компанию или поставщика некачественного оборудования.

«В случае вынужденной посадки самолета в поле в Новосибирской области вред был причинен в состоянии крайней необходимости. То есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам, был нанесен меньший ущерб по сравнению с тем, какой мог бы быть. Это не освобождает автоматически от обязанности возмещения убытков, но суд может освободить пилотов полностью или частично», — пояснил Ананьев.

