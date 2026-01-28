Посадивший самолет в поле пилот опроверг слухи о своей работе Пилот Белов опроверг слухи о работе курьером после посадки самолета в поле

Пилот Сергей Белов, известный тем, что посадил самолет в поле под Новосибирском, заявил в беседе с РИА Новости, что информация о его трудоустройстве курьером не соответствует действительности. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что он якобы уже второй год вынужден работать в службе доставки, чтобы обеспечить себя, а также подрабатывает на перевозках у знакомых.

С чего вы взяли все, что я работаю не по профессии? То курьером, то непонятно где. Для чего эту информацию придумывать и выкладывать? <...> Я не даю никому информацию, — сказал Белов.

Журналисты также обратились в авиакомпанию «Уральские авиалинии» с вопросом о возможном возвращении пилота. Представители перевозчика рекомендовали интересоваться планами Белова непосредственно у него самого.

Ранее сообщалось, что Белову предъявили иск на 118,9 млн рублей. По мнению экспертов, именно такой ущерб был причинен самолету при вынужденной посадке в поле.

Как заявил NEWS.ru юрист Артем Ананьев, пилот может избежать выплаты 119 млн рублей за повреждение воздушного судна. По его словам, на решение суда могут оказать влияние показания спасенных пассажиров.