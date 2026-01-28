Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026

Юрист ответил, сможет ли посадивший самолет в поле пилот избежать штрафа

Юрист Ананьев: пилот Белов может избежать выплаты 119 млн рублей за самолет

Фото: РИА Новости
Пилот Сергей Белов, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, может избежать выплаты 119 млн рублей за повреждение воздушного судна, заявил NEWS.ru юрист Артем Ананьев. По его словам, на решение суда могут оказать влияние показания спасенных пассажиров.

В случае вынужденной посадки самолета в поле в Новосибирской области вред был причинен в состоянии крайней необходимости. То есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам, был нанесен меньший ущерб по сравнению с тем, какой мог бы быть. Это не освобождает автоматически от обязанности возмещения убытков, но суд может освободить пилотов полностью или частично. Ключевыми факторами здесь будут соотношение предотвращенного и причиненного вреда, реальность и наличие опасности, а также отсутствие иных способов ее устранения, — сказал Ананьев.

Он подчеркнул, что для разрешения ситуации необходимо тщательно изучить в суде материалы проверки и уголовного дела, подтверждающие отсутствие ошибки и умысла со стороны пилотов. По словам юриста, обнаруженная в ходе проверки техническая неисправность самолета позволяет привлечь к ответственности ремонтную компанию или поставщика некачественного оборудования.

Во-вторых, советовал бы пилотам привлечь всех спасенных пассажиров и членов экипажа третьими лицами по делу. Это, безусловно, повлияет на мнение суда. Кроме того, нужно тщательно посчитать размер ущерба, учитывая полученные авиакомпанией годные остатки от разбора самолета, а также его остаточную стоимость за минусом износа и амортизации. Конечно, понятно, что какая бы сумма ни была в итоге присуждена к взысканию, выплатить ее пилотам будет заведомо непосильно, — добавил Ананьев.

Юрист заключил, что в крайнем случае списать эти долги можно будет через процедуру банкротства. По словам правозащитника, это возможно, поскольку действия пилотов не содержали прямого умысла на нанесение ущерба авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Белову предъявили иск на 118,9 млн рублей. По мнению экспертов, именно такой ущерб был причинен самолету при вынужденной посадке в поле.

