18 февраля 2026 в 12:20

«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера

Жена Маклакова опровергла слухи о проблемах актера с ногами

Алексей Маклаков Алексей Маклаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Супруга актера Алексея Маклакова Анна Романцева заявила, что артист полностью здоров, а информация о проблемах с ногами не соответствует действительности. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что безответственные публикации в СМИ и соцсетях приписывают знаменитости несуществующие болезни, а это вызывает у семьи только раздражение и недоумение.

Да сколько можно? Каждый раз какую-то чушь пишут [СМИ о Маклакове], болячку приписывают: то глаза, то сердце, теперь ноги. Что в следующий раз придумают? Боже мой, это уже страшно, что творится. Ничего у него не болит, с ногами все в порядке. Людям писать, видимо, уже нечего. У меня даже предположений нет, кто это придумывает и откуда они это берут. У меня других слов нет. Приписывать людям такие болезни, когда они в порядке на самом деле — это мерзопакостно, — высказалась Романцева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. По информации канала, артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение ног.

