ИИ-безумие. Глава Агентства кибербезопасности США слил секреты в ChatGPT

Глава Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Мадху Готтумуккала слил в ChatGPT служебные документы. Как отмечает Politico, теперь они не только доступны разработчику, но и могут использоваться для ответов нейросети другим пользователям. Это не первый скандал в Штатах, связанный с раскрытием чувствительной информации, — такие промахи допускали и представители высшего руководства страны. Почему госслужащие США не умеют работать с секретными данными — в материале NEWS.ru.

Как в CISA слили служебные данные

Инцидент со сливом «чувствительных» данных CISA произошел еще летом 2025 года, но СМИ узнали о нем только сейчас. По их сведениям, Готтумуккала загрузил в ChatGPT документы под грифом «только для служебного пользования». Хотя они не засекречены, но не предназначаются для публичного распространения.

Действия главы CISA привели к срабатыванию внутренних систем кибербезопасности. Основная проблема заключается в том, что загружаемые в публичную версию чат-бота документы становятся доступны компании OpenAI и в дальнейшем могут использоваться для обучения ее моделей искусственного интеллекта. Поэтому Министерство внутренней безопасности США (DHS) использует для работы альтернативные инструменты, реализованные внутри защищенных сетей ведомства.

Сейчас DHS проводит проверку действий Готтумуккалы. Однако это не первый провал главы CISA, который занял руководящий пост в агентстве в прошлом мае. Так, летом чиновник подал запрос о предоставлении ему доступа к одной из самых секретных разведывательных программ США, но получил отказ. После этого подчиненные якобы настояли на том, что Готтумуккала должен пройти проверку на полиграфе, которую он провалил. Однако за фиаско ответил не сам чиновник, а шестеро его сотрудников — в DHS заявили, что они не имели права проводить исследование, и решили их отстранить.

Почему у США проблемы с безопасностью

«Сливы» разного рода происходят в США регулярно. Так, в прошлом году главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что по ошибке получил доступ к закрытому правительственному чату в мессенджере Signal. В нем члены высшего руководства Штатов обсуждали удары по йеменским хуситам. В дискуссии принимали участие вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. В переписке они называли типы самолетов и цели, которые должны были атаковать американские военные.

Политолог-американист Малек Дудаков напомнил NEWS.ru о еще одном похожем скандале.

«При Джо Байдене, например, один из сотрудников разведки нацгвардии Джек Тейшейра сливал в чат в Discord совершенно секретные данные о самых разных планах Пентагона, например даже в отношении Ближнего Востока и Украины», — заметил он.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев в беседе с NEWS.ru отметил, что подобные случаи говорят об элементарной некомпетентности чиновников США — причем на всех уровнях.

«Глава Агентства по кибербезопасности, как выяснилось, не в курсе, что ChatGPT постоянно общается со своими разработчиками, сливая им данные — в целях самосовершенствования программы. Готтумуккала продемонстрировал, что не владеет даже азами киберграмотности», — пояснил эксперт.

По мнению Парфентьева, проблема кроется не в самих технологиях, а в людях, которые с ними взаимодействуют. Речь, считает он, идет о банальных организаторских ошибках.

Что ждет американских чиновников

Politico еще до начала второго президентского срока Дональда Трампа писало, что американские чиновники опасаются утечек данных, поскольку его команда отказывается использовать защищенные способы передачи информации.

Дудаков сомневается, что в ближайшее время «сливы» прекратятся. Проблема, по его словам, кроется в гиперцифровизации, курс на которую взяли американские власти.

«Нередко случается, что правительство переводит в цифру и одновременно объявляет секретным огромный массив фактически несекретных документов. И чиновникам, вынужденным с ними работать, приходится в нарушение всех инструкций рассекречивать эти данные», — объяснил американист.

Однако перевод всего документооборота в полностью электронный вид не подразумевает автоматического роста профессионализма чиновников.

«Цифровизация обгоняет возможности представителей власти США правильно и безопасно ее использовать. Подобного рода скандалы будут преследовать и американские спецслужбы, и Пентагон, и всех остальных», — резюмировал Дудаков.

