24 января 2026 в 13:22

В Госдуме отреагировали на слухи о созданном ChatGPT законопроекте

В Госдуме опровергли использование ChatGPT при написании законопроекта

В Госдуме опровергли использование ChatGPT при написании законопроекта о поправках к закону о господдержке молодежных и детских НКО, пишет ТАСС. Так в пресс-службе комитета ГД по молодежной политике отреагировали на сообщения о том, что на пояснительной записке находилась метка ИИ-ассистента. По их словам, нейросеть использовалась лишь для того, чтобы ускорить поиск материалов.

Материалы к законопроекту готовились на протяжении двух лет исключительно депутатами с командой юристов аппарата комитета. Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти на 100% «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и государственного управления к 2030 году. Согласно планам кабмина, на конец 2024 года показатель в стране оценивался в 34%, а в 2025 году он составил 45%. Дальнейший рост прогнозируется до 56% в текущем году. Финальной целью станет достижение 100% по итогам 2030 года.

