Назван срок полной цифровой трансформации России

Россия планирует выйти на 100% «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и государственного управления к 2030 году, передает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы. Согласно планам кабмина, на конец 2024 года показатель в стране оценивался в 34%, а в 2025 году он составил 45%.

Дальнейший рост прогнозируется до 56% в текущем году. Финальной целью является достижение 100% по итогам 2030 года. Достижение «цифровой зрелости» подразумевает переход к системному принятию управленческих решений на основе данных.

В рамках этого процесса, как следует из документов, планируется «автоматизировать большую часть операций в рамках единых отраслевых цифровых платформ». Сделать это нужно с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что согласно некоторым исследованиям, к 2030 году до 30% рабочих мест могут претерпеть изменения из-за автоматизации, а 85% профессий будут требовать комбинации технических и гибких навыков. В этом контексте обучение и переобучение становятся не просто трендом, а необходимостью.