«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона

«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона

Коллективный Запад на грани раскола: между США и Европой разгорается серьезный конфликт по поводу раздела Гренландии, судьбы Украины и сектора Газа. Возглавить «европейское сопротивление» пытается президент Франции Эммануэль Макрон, однако эта задача не из легких — глава США Дональд Трамп пытается всячески помешать коллеге, причем дело доходит до публичных оскорблений. К чему приведет этот конфликт и выгоден ли он России — в материале NEWS.ru.

Что известно о конфликте Трампа и Макрона

Очередной виток противостояния США и ЕС начался после того, как Трамп объявил о создании Совета мира по Газе. По задумке американского лидера, это объединение после урегулирования ближневосточного конфликта займется решением споров в других регионах мира.

Приглашение в Совет получили около 60 глав государств, некоторые — в качестве членов-основателей. При этом агентство Bloomberg выяснило, что Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение, опасаясь, что новая организация начнет соперничать с ООН.

Узнав о предполагаемой позиции французского лидера, Трамп разразился гневной тирадой.

«О, он так и сказал? Да кому он нужен? Он очень скоро покинет свой пост. Ничего страшного! Вот что я сделаю, если они будут проявлять враждебность: я введу 200-процентные пошлины на его вина и шампанское, и он присоединится», — заявил американский президент.

Как Макрон стал противником Трампа

Угрозы Трампа, судя по всему, напугали главу Пятой республики. Президент США в своей соцсети Truth Social написал, что вскоре после его комментариев Макрон якобы направил ему приглашение посетить Париж и обсудить все противоречия.

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании саммита G7 Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я не понимаю ваших действий по Гренландии. Давайте попробуем следующее: я могу созвать встречу G7 сразу после форума в Давосе, в четверг. Приглашу в наблюдатели украинцев, датчан, сирийцев, русских. И после этого давайте вместе пообедаем в Париже», — гласит переписка, опубликованная Трампом.

В Елисейском дворце подтвердили подлинность сообщений.

Политолог Владимир Жарихин в беседе с NEWS.ru отметил, что Макрон сейчас действительно находится в непростом положении.

«Он и правда скоро покинет пост — в апреле 2027 года во Франции пройдут президентские выборы, в которых он уже не сможет принять участие», — пояснил эксперт.

Тем не менее французский лидер пытается возглавить «европейскую оппозицию» Трампу, и на это у него есть определенные основания, считает собеседник.

«Франция — один из европейских лидеров. Это единственная страна ЕС, у которой есть ядерное оружие. И единственная страна, на территории которой нет американских военных баз. Проблема в самом Макроне. Точнее, в масштабе его личности — он слишком мелок и в лидеры Европы не годится», — считает политолог.

Какие позиции у Макрона во Франции

Опрос французской компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI показал, что уровень одобрения действий президента Франции в стране упал до рекордно низкой отметки — 18%. Аналитик Брис Тентюрье назвал собственную базу поддержки Макрона крайне хрупкой.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает: Макрон может противостоять Трампу только на уровне риторики. Во-первых, куда большим авторитетом в Европе сегодня обладает Германия. Во-вторых, ключевую роль играет позиция французских банкиров, которые и «посадили» Макрона в президентское кресло.

«Финансовые круги Франции не хотят и не будут ссориться с США — им это невыгодно. Поэтому Макрон может говорить что угодно, но реального экономического и политического противостояния Парижа и Вашингтона банкиры не допустят», — уверен собеседник NEWS.ru.

Елисейский дворец Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зачем Макрон начал эту борьбу

Команда Макрона не может не знать его истинных позиций как внутри Франции, так и за рубежом. Для чего же ему необходим публичный конфликт с Трампом? Эксперты уверены, что причина на поверхности: глава Пятой республики создает имидж защитника интересов Европы, чтобы из Елисейского дворца перебраться в руководство ЕС. Получится это у него или нет — вопрос не столь принципиальный, отмечает Жарихин.

«Для Трампа и США важна другая проблема — Вашингтон больше не контролирует ЕС: у него кончились ресурсы», — сказал политолог.

Раньше американские власти могли диктовать свою волю европейцам, так как обеспечивали их военную защиту и предоставляли внутренний рынок для товаров из ЕС. Однако сейчас экономика США переживает не лучший период — дефицит бюджета и госдолг растут, и Трампу необходимо выкручиваться.

«Штаты перестали быть для Европы „папой“, а значит, их можно не слушаться», — добавил Жарихин.

По мнению эксперта, раскол коллективного Запада для России — благо. «Пусть они и дальше выясняют отношения между собой. Это отвлекает их от РФ и украинского конфликта», — резюмировал политолог.

Читайте также:

«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии

Индексация соцвыплат в феврале 2026-го: на сколько вырастут пенсии и льготы

Как увеличить доход в 2026 году: 3 главных способа, которые работают