20 января 2026 в 06:35

«Нас не считают за людей»: как Европа устроила геноцид в Гренландии

Инуитское поселение Тинитекилаак, фьорд Сермилик, Восточная Гренландия Инуитское поселение Тинитекилаак, фьорд Сермилик, Восточная Гренландия Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press
США и Европа начали делить Гренландию, не беря в расчет интересы местного населения. Пока Штаты угрожают забрать остров силой, а страны ЕС отправляют в регион военных, его коренные жители вспоминают о многолетних притеснениях со стороны Европы. Дания с 1960-х проводила политику насильственной стерилизации в отношении женщин-инуиток. Так же поступали шведы в отношении саамов, а США — индейцев. Какие чудовищные социальные опыты «цивилизованные» нации проводили над коренным населением Гренландии — в материале NEWS.ru.

Как датчане нарушали права коренных жителей Гренландии

На фоне споров о территориальной принадлежности Гренландии американское издание The New York Post сообщило, что на протяжении десятилетий жители острова подвергались притеснениям. В частности интервью газете 27-летняя Амарок Петерсен рассказала, что во взрослом возрасте узнала о своем бесплодии. Врачи обнаружили в ее организме внутриматочную спираль, о которой девушка не знала. Датские медики ее установили, когда Амарок было всего 13 лет, в рамках программы по контролю численности коренного населения.

«Я никогда не буду иметь детей. Этот выбор у меня отняли. Датчане не видят в нас людей. Они забрали нашу землю, наших детей, наши жизни — и ждут благодарности», — сказала Петерсен.

Принудительную стерилизацию проводили в Гренландии с середины ХХ века. К концу 1969-го, по данным местного правительства, участницами этой программы стала треть местных женщин-инуиток детородного возраста. Их согласия на процедуру никто не спрашивал. При этом медициной дело не ограничивалось — детей-инуитов насильно вывозили в Данию для усыновления или содержания в интернатах с целью ассимиляции. Так многие семьи разлучили навсегда.

Поселение инуитов Тинитекилаак, фьорд Сермилик, Восточная Гренландия Поселение инуитов Тинитекилаак, фьорд Сермилик, Восточная Гренландия Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

По словам ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН Сергея Смирнова, смысл этих программ был в том, чтобы освободить Данию от лишних расходов на остров-колонию. Меньше людей — меньше больниц, школ, дорог и муниципального жилья, пояснил он в беседе с NEWS.ru.

«Гренландия — не Мальта и даже не Шпицберген. Это гигантская территория, которую нужно развивать, чтобы она приносила не убыток, а прибыль. У Дании средств на развитие острова не было и нет, поэтому она всячески пыталась снизить расходы», — добавил эксперт.

Что известно о геноциде саамов

Притеснениями коренного населения колонизированных территорий «прославились» не только датчане. В Швеции представители народа саамов также обвиняют государство в проведении насильственных стерилизаций. Они стали частью политики культурного геноцида и дискриминации в отношении коренных жителей Крайнего Севера.

В 1934 году шведские власти приняли закон «О чистоте расы». В соответствии с документом, стерилизацию проводили в трех случаях: по этническому признаку, при наличии у потенциальных рожениц тяжелых болезней, а также в случае их признания социально неполноценными. По подсчетам специальной комиссии правительства Швеции, с 1935 по 1975 годы данную процедуру прошли 63 тысячи женщин.

На этом политика притеснений в отношении саамов не закончилась. В 2024 году Шведский совет по предупреждению преступности опубликовал отчет, из которого следует, что представители коренного народа до сих пор становятся жертвами преступлений на почве ненависти в школах, домах, на работе и даже в интернете. В некоторых случаях правонарушения совершаются в отношении скота — преступники стреляют в принадлежащих саамам оленей или сбивают их машинами. Часто конфликты в оленеводческой отрасли связаны с тем, что землевладельцы, охотники и фермеры убеждены в том, что права саамов ограничивают их собственные.

Как в США нарушали права индейцев

В 1960-1970-х США проводили насильственную стерилизацию индейских женщин. В этот период жизнь коренных американцев, загнанных в резервации, стала сильно зависеть от правительственных организаций. Они склоняли женщин к операциям из «благих» побуждений — чтобы не было бедных людей. Часто девушкам не сообщали, чем именно грозит стерилизация. Порой их просто заставляли поставить подпись в формуляре о согласии на процедуру. В итоге только с 1973 по 1976 годы были стерилизованы 3406 коренных американок — это подтверждают федеральные власти. В южных штатах похожие программы действовали в отношении темнокожих женщин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, если США захватят или купят Гренландию, они вряд ли станут церемониться с местными жителями.

«Дональд Трамп ввязывается в чудовищную авантюру. Я очень сильно сомневаюсь, что присоединение Гренландии окупится — там 90% территории покрыто льдом, и добывать полезные ископаемые вряд ли будет рентабельно. А вот местное население снова пострадает», — пояснил он.

Жители острова надеются на то, что их мнение хоть кто-нибудь услышит.

«Речь идет не о выборе между Данией и США. Речь о том, чтобы нас наконец начали слушать и воспринимать как людей», — сказала NYP Амарок Петерсен.

геноцид
Гренландия
Европа
Запад
Никита Миронов
Н. Миронов
