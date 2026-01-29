Россиянку заочно осудили за вступление в террористический батальон Суд заочно приговорил россиянку к девяти годам колонии за вступление в «Айдар»

Россиянка Юлия Толопа, вступившая в украинский батальон «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заочно приговорена к девяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Ее признали виновной в участии в деятельности террористического сообщества.

Приговором суда Толопе заочно назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Толопа выехала на Украину в 2014 году, вступила в батальон «Айдар» и в 2014–2015 годах в должности командира БМП-2 участвовала в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР. Осужденная объявлена в международный розыск.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма. Также журналистку уже два раза привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента.