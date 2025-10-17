Суд отправил за решетку сразу 15 членов «Айдара» Суд приговорил 15 участников «Айдара» к лишению свободы от 15 до 21 года

Южный окружной военный суд признал виновными сразу 15 участников украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года. Члены батальона будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд постановил признать подсудимых виновными, — постановил судья.

Уголовное дело было возбуждено против 18 фигурантов, оно поступило в Южный окружной военный суд еще летом позапрошлого года. При этом государственный обвинитель добивался для участников батальона лишения свободы сроком от 20 до 24 лет.

Суд установил, что все фигуранты дела имели в «Айдаре» различные должности. Помимо участия в деятельности террористической организации, их обвинили в насильственном захвате и удержании власти.

Ранее российские военные сняли на видео ров у села Теткино в Курской области, заваленный телами украинских бойцов. В ролике запечатлены десятки пропавших без вести солдат, в том числе из батальона «Айдар». В Минобороны России эту информацию не комментировали.