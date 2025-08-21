Группа украинских штурмовиков пыталась прорвать российскую границу в Курской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». По данным источника, российским военным удалось отразить атаку. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Авторы указали, что штурмовая группа из состава 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попыталась прорвать границу в районе поселка Теткино. Наступление было остановлено, а украинские штурмовики, понеся потери, были вынуждены отойти. Детали операции и точное количество потерь не уточняются.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли больше всего своих бойцов в Курской области. Также Киев лишился множества солдат в Запорожье. В Минобороны данные сведения не комментировали.

До этого в России сообщили об ударе истребителей F-16 по территории Курской области. По сведениям источника, авиация сбросила управляемые авиабомбы в районе приграничного села Теткино. В Минобороны данные сведения не комментировали.